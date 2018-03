Universtià dei Saperi, sabato lo storico Samuele Giombi in “Lutero a 500 anni dalle Tesi”

22 marzo 2018 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Sabato 24 marzo alle 16.30 (ingresso libero) alla Sala della Galleria Carifano in via Arco d’Augusto, conferenza dello storico delle religioni Samuele Giombi dal titolo “Lutero: a 500 anni dalle Tesi”, ultimo di un ciclo di quattro appuntamenti organizzati dall’Università dei Saperi “Giulio Grimaldi” a Palazzo Corbelli.

In modo sintetico e secondo un approccio di tipo storico, vengono presentati elementi salienti della figura dell’opera del monaco agostiniano tedesco: probabili cause, principii essenziali, possibili tratti di eredità della proposta riformatrice luterana nella storia del cristianesimo e della cultura occidentale.

Si cercherà infine di individuare anche aspetti di rapporto del luteranesimo con la tradizione cattolica romana, in una prospettiva di apertura ecumenica.

Samuele Giombi, dirigente scolastico del liceo umanistico Raffaello di Urbino, è dottore di ricerca in Storia religiosa e in Scienze storiche. Ha insegnato come professore a contratto presso l’Università degli Studi di Macerata e l’Università degli Studi di Urbino. È vicedirettore della rivista «Studia Picena» e deputato della Deputazione di storia patria per le Marche. Nel 2011 ha vinto il premio Frontino Montefeltro per la saggistica. È stato redattore di alcune voci del Dizionario delle opere della Letteratura italiana edito da Einaudi e ha pubblicato monografie e numerosi saggi apparsi su qualificate riviste scientifiche.