Viale Gramsci pronta per l’ultima sfilata del Carnevale

Fano (PU) – Tutto pronto per la domenica di saluto del Carnevale di Fano 2018, che di fatto chiude le grandi sfilate e dà l’arrivederci al prossimo anno. Ultimi ritocchi anche alla sicurezza che, quest’anno più che mai, è stata tra i protagonisti dell’evento. Situazione quasi invariata rispetto alle 2 precedenti domeniche ad eccetto di qualche dettaglio per agevolare eventuali incanalature ai varchi. Verranno infatti installate delle zone di pre-filtraggio per cercare di evitare ammassi di persone durante le eventuali chiusure per il raggiungimento massimo della capienza.

Come tutte le domeniche di sfilata, anche quella conclusiva sarà aperta dal Carnevale dei Bambini che vedrà protagonisti i giovanissimi delle scuole fanesi, impegnati nelle sfilate mascherate lungo viale Gramsci. I presenti saranno accompagnati dal Vulón e dal consiglio dei Bambini, i quali li faranno entrare nel magico mondo del Carnevale, mostrandogli l’interno dei grandi carri di prima categoria. Tra le novità della mattinata, alle 10 in piazza XX Settembre si svolgerà l’esibizione di “Una scuola tra le note”, a cura della primaria F. Tombari di Bellocchi, Circolo didattico San Lazzaro. I ragazzi della scuola parteciperanno inoltre anche alla sfilata del mattino. Alle 11, via ad un momento decisamente particolare con un’esibizione di gruppi folkloristici provenienti dalla Georgia e dall’Ucraina. In abiti caratteristici, gli artisti eseguiranno canti, danze e pezzi di teatro tipici delle proprie zone di provenienza. Sempre alle 11, in sala della Concordia si terrà la firma di un patto d’amicizia tra il Carnevale di Fano e quello cubano. Carta che verrà siglata dalla presidente dell’Ente Carnevalesca Maria Flora Giammarioli, il direttore artistico del Carnevale di Fano Daniele Carboni e il direttore artistico del Carnevale di Cuba Efrain Sabas Monteagudo. Una delegazione dell’Ente Carnevalesca fanese verrà poi ospitata a Cuba durante il Carnevale locale. Il ritmo cubano verrà poi esaltato alle 12 in piazza XX Settembre con il Gran Caribe Cuban Show che vedrà l’esibizione della scuola di ballo La Rumba di Madelyn Gomez e la New Latin Accademy di Mattia Diamantini. Alle 12.30 tutti in stazione per quello che sarà un viaggio nel passato. La locomotiva 640.121 del 1907, con tanto di carrozze d’epoca arriverà allo scalo fanese, accolto dalla Musica Arabita. A bordo, tra i 400 passeggeri, anche una sposa che ha deciso di ricordare con questo viaggio suggestivo, il giorno più bello della sua vita.

L’ultima domenica del Carnevale di Fano 2018, sarà anche all’insegna dello sport. Alle 8.30 al Centro sportivo Ponte Sasso, via al Triangolare di Carnevale a cura dell’Unione sportiva Pontesasso, Spes Arcobaleno Carissimi 2016 e Junior Tiferno Città di Castello. Sempre rimanendo in tema sportivo, alle 11.30 al circuito Marconi, si svolgerà la gara ciclistica “Coppa Carnevale” a cura del Team Tonucci e Acsi Pesaro Urbino. Sport che tornerà protagonista alle 14 quando si svolgerà Gymnestrada mascherata con il “1°Trofeo Creatività” a cura dell’Olympia Cuccurano, coordinata da Silvia Tecchi. Un evento con una connotazione sia sportiva che folkloristica, al quale parteciperanno gruppi di atlete provenienti da Molise, Campania, Emilia Romagna e Marche che operano nel settore della Ginnastica per tutti, della Federazione Ginnastica d’Italia. Le atlete si esibiranno davanti ad una “giuria di qualità” composta da esperti nazionali ed internazionali. Le premiazioni si svolgeranno alle 18 in piazza XX settembre. Alle 15 via all’ultima sfilata del Carnevale di Fano 2018. Protagonisti assoluti i giganti di cartapesta e le tante mascherate che anche per quest’ultima domenica coloreranno viale Gramsci. Una sfilata decisamente internazionale, perché i gruppi folkloristici ucraini, georgiani e cubani che si esibiranno durante la mattina, prenderanno parte alla sfilata, con l’aggiunta di Dj Polìn e il Gran Caribe Staff, il gruppo Pegate con Jorge Herrera, il Gruppo Latin Forever e la Las Chicas Caramelo Band che sfilerà a bordo della Musica Arabita.

Dopo le sfilate di presentazione, del Getto e della Luminaria, l’attenzione si sposterà in piazza XX Settembre. Al termine delle premiazioni per i migliori palchi della giornata, ci si immergerà nell’universo di Star Wars con l’esibizione della Saber Academy di Pesaro. Combattimenti liberi con spade laser tra allievi e maestri che si cimenteranno in vari stili. La giornata si concluderà con l’esibizione degli Shampoo, gruppo musicale di Pergola.

Ieri sera intanto nell’area Degu-Stazione del Centro Commerciale Fanocenter si è svolta la seconda edizione de La Bella del Carnevale – BELLA nell’ANIMA. Ad essere incoronata è stata Silvana Loconte 19 anni di Fano. Al secondo e terzo posto rispettivamente Giada Vitale 15 anni di Calcinelli di Colli al Metauro e Sibel Abaz, 18 anni Urbino. Tutte e tre le ragazze, insieme a Martina Tonucci Miss Body painting saranno domani sui carri allegorici.