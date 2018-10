Vitruvio, il fuoco e Fanum-Fortunae. Ecco il nuovo docufilm di Henry Secchiaroli

12 ottobre 2018 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Le riprese del “Docufilm Fanum Fortunae – alla scoperta di Vitruvio” realizzato dalla Hego Film da un’idea di Henry Secchiaroli e Andrea Giomaro, continuano sabato 13 Ottobre dalle ore 20, con una spettacolare scena che vede protagonisti l’Arco D’Augusto e Vitruvio. Nella scena vedremo le spettacolari evoluzioni di un uomo alle prese con il fuoco interpretate da Diego Gioacchini (www.toiahi.com) già famoso a Fano per le emozionanti performance messe in scena alla Fano dei Cesari 2018, arricchite dalla presenza dei figuranti della Colonia Ivlia Fanestris che da anni riportano Fano alle magiche atmosfere dell’antica Roma con sapiente energia.

Una scena molto importante, dice il regista Henry Secchiaroli, e l’ho voluta rendere spettacolare per mettere in risalto l’identità della città e come co-protagonista ho voluto inserire il Fuoco che nell’antichità era considerato sacro. Siamo nel 9 d.c. inaugurazione dell’Arco D’augusto (Murum dedit) più di 2000 anni fa. In filosofia il fuoco si può considerare come l’anima, un’entità che muta pur mantenendo sempre la propria identità, spiega il regista, ecco quindi un po’ come il fuoco con questa scena voglio rappresentare l’anima identitaria di Fano che nei secoli è mutata pur restando sempre la stessa. Il docufilm è realizzato anche grazie al fondamentale contributo dei Fondi Europei della Regione Marche, Comune di Fano, Fondazione Marche Cultura, Marche Film Commission, Centro studi Vitruviani e Colonia Ivlia Fanestris. La scena è aperta al pubblico.