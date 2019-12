Week-end a Pergola, uno dei Borghi più belli d’Italia, per vivere la magia del Natale

3 Dicembre 2019 // di Fanoinforma // Comments

Pergola (PU) – Un week-end a Pergola nel periodo più magico dell’anno, quello delle festività natalizie. Un fine settimana in uno dei borghi più belli d’Italia, in provincia di Pesaro Urbino, nelle Marche, ancor più affascinante immerso nel clima di festa, tra tanti eventi, mille luci, il grande albero in piazza, gli addobbi per le vie, il presepe.

Sarà un mese di dicembre ricchissimo di appuntamenti nel cuore della città. ‘E’ Natale a Pergola’, il programma ideato dall’Amministrazione comunale insieme a Pro loco, associazioni ed esercenti per le festività, propone dal 7 sino a fine anno: concerti, spettacoli, animazione, laboratori, iniziative per bambine, l’arrivo di Babbo Natale, mostre, recite e tanto altro.

Il clou per il week-end dell’Immacolata, il 7 e 8 dicembre, con la decima edizione della CioccoVisciola, festa della cioccolata e del visciolato di Pergola.

L’occasione giusta, anzi tante occasioni, per visitare la città, da un anno entrata nel prestigioso club de I Borghi più belli d’Italia, conosciuta in tutto il mondo per i suoi tesori, i Bronzi dorati, l’unico gruppo statuario in bronzo dorato dell’età romana giunto fino a noi, ricca di storia, arte e cultura. L’ideale per un week-end all’insegna della bellezza, dell’ospitalità e del gusto. Un fine settimana da trascorrere nei tanti agriturismi e b&b, ma anche in camper; Pergola dispone di un’area attrezzata immersa nel verde del Parco Mercatale, proprio in prossimità del centro storico. Non ci sono piazzole predefinite e la sosta è gratuita.

WEEK-END SABATO 7 e DOMENICA 8:

CIOCCOVISCIOLA Festa del Cioccolato e del Visciolato

La CioccoVisciola propone due giornate nel meraviglioso centro storico, con stand di prodotti tipici e cioccolateria di qualità, mercatini ricchi di tante idee regalo, concerti, animazione, degustazioni, cooking show, sport, mostre, la CioccoCena, momenti d’approfondimento e il tradizionale raduno camper. Un menù ricco e variegato, impreziosito da una novità miscela di arte e gusto: la scultura di cioccolato rappresentante i tesori della città, i Bronzi dorati, l’unico gruppo statuario in bronzo dorato dell’età romana giunto fino a noi. Maggiori informazioni e programma completo: comune.pergola.pu.it; pagina Facebook Cioccovisciola di Pergola · Festa Cioccolato e Visciolato.

Nel week-end la Pro loco organizza il consueto RADUNO CAMPER, che ogni anno attira a Pergola tantissimi amanti del turismo en plein air. Per l’occasione verrà proposta una visita guidata alla città e al Museo dei Bronzi Dorati. Info: prolocopergola.it – pagina Facebook Pro loco Pergola

WEEK-END SABATO 14 e DOMENICA 15

SABATO

Mattina: mercato settimanale.

Pranzo presso agriturismo o ristorante del posto (Info: www.prolocopergola.it/strutture-ricettive)

Ore 15 – Visita in centro storico alla chiesa delle Tinte, di San Vitale (dove è allestito un meraviglioso presepe), Santa Maria di Piazza, Sant’Andrea; animazione in centro: presentazione libro di poesie; Concerto di Natale Baby Christmas Songs; Concerto Rhythm’n Jazz Duo; musica e aperitivo sotto l’albero

Ore 21 – Voci, suoni e racconti, spettacolo di Natale a teatro. Euro 10 (bambini euro 5)

DOMENICA

Mattina: visita al Museo dei Bronzi Dorati e della Città di Pergola

Pranzo presso agriturismo o ristorante del posto

Pomeriggio: mercatino Nel Castello di Babbo Natale a Frontone. Info: mercatini.castellodifrontone.it.

WEEK-END SABATO 21 E DOMENICA 22

SABATO

Mattina: mercato settimanale

Pranzo presso agriturismo o ristorante del posto

ore 15: visita in centro storico alla chiesa delle Tinte, di San Vitale (dove è allestito un meraviglioso presepe), Santa Maria di Piazza, Sant’Andrea; animazione in centro: caccia al tesoro per famiglie, tombola di Natale, musica e aperitivo sotto l’albero

DOMENICA

Mattina: visita al Museo dei Bronzi Dorati; inaugurazione mostra arte di Luca Caimmi ‘Succede dietro ai monti’

Pranzo presso agriturismo o ristorante del posto

Pomeriggio: ore 17 concerto Coro “G.B. Pergolesi”

Eventi di Natale nelle vicine San Lorenzo in Campo e Cagli

WEEK-END SABATO 28 e DOMENICA 29

SABATO

Mattina: mercato settimanale

Pranzo presso agriturismo o ristorante del posto

ore 15: visita guidata in centro storico alla chiesa delle Tinte, di San Vitale (dove è allestito un meraviglioso presepe), Santa Maria di Piazza, Sant’Andrea e degustazione prodotti tipici

DOMENICA

Mattina: visita al Museo dei Bronzi Dorati

Pranzo presso agriturismo o ristorante del posto

Pomeriggio: ore 17 concerto di Natale della banda cittadina

A poca distanza, Paravento di Cagli ospita Le Terre del Catria vivono il presepe

Dal 9 dicembre al 6 gennaio – Chiostro di San Francesco: mostra d’arte ‘Sei artisti per donare’. Aperta festivi e prefestivi dalle 10 alle 13; dalle 16 alle 19

La città di Pergola è un punto strategico per una visita della provincia di Pesaro Urbino, magari seguendo l’Itinerario della Bellezza di Confcommercio Marche Nord, di cui Pergola fa parte. Un itinerario che si snoda tra Urbino patrimonio dell’Umanità per l’Unesco e città natale di Raffaello; Pesaro, Città creativa della musica Unesco e patria di Rossini; due dei borghi più belli d’Italia come Gradara e Mondavio; Fossombrone, Sant’Angelo in Vado e Colli al Metauro. E a due passi dalla città anche le Grotte di Frasassi e la Gola del Furlo.

MUSEO DEI BRONZI DORATI e CENTRO STORICO

I Bronzi Dorati rappresentano una delle scoperte archeologiche più importanti degli ultimi decenni. Si tratta infatti dell’unico gruppo dorato al mondo di età romana, giunto sino a noi. Il Museo dei Bronzi dorati e della Città di Pergola ospita anche una ricca pinacoteca ed una sezione numismatica imperniata sulle monete coniate dalla zecca di Pergola attiva alla fine del XVIII secolo. Nella primavera del 2019 la Sala che ospita i Bronzi dorati è stata oggetto di un consistente ammodernamento con la creazione di una sala immersiva – realizzata dal fisico Paco Lanciano – che grazie all’utilizzo di moderne tecnologie e applicazioni consente una piena immersione nel periodo romano ed una piena valorizzazione del gruppo equestre. Maggiori informazioni: pagina Facebook Museo dei Bronzi Dorati di Pergola; bronzidorati.com; www.lemarchediurbino.it/public/files/news/1640.pdf

Il centro storico è uno scrigno di tesori, tra antichi palazzi e le numerose chiese, tanto che la città è conosciuta anche come Pergoletta Santa, veri e propri gioielli. Maggiori informazioni: www.lemarchediurbino.it/public/files/news/1497.pdf; www.prolocopergola.it/arte-e-cultura/

Un itinerario tra arte, storia e cultura, nel quale non manca il gusto. Pergola, infatti, è la città del tartufo tutto l’anno, ma anche terra del vino Pergola rosso Doc, del visciolato e di tanti altri prodotti tipici di qualità. Prelibatezze da degustare negli agriturismi, nei ristoranti e nelle taverne ed osterie della città. Info: www.prolocopergola.it/strutture-ricettive

Gli ingredienti per un week-end da sogno, stimolante, rilassante e divertente, ci sono davvero tutti! Maggiori informazioni: 0721.734090 – 0721.736343. Pagina Facebook: Punto Iat Pergola