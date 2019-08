Zingaretti “bloccato” a Montecitorio, sarà Ricci ad aprire la Festa dell’Unità

29 Agosto 2019 // di Fanoinforma // Comments

Pesaro (PU) – Dove essere Nicola Zingaretti la special guest di questo pomeriggio all’inaugurazione della Festa dell’Unità a Pesaro.

Il segretario del Pd però ha dato forfati, essendo impegnato nelle

consultazioni con il Presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte. A Piazza Olivieri sarà quindi il sindaco Matteo Ricci ad aprire la kermesse,

intervistato da Lucrezia Ercoli sulla situazione politica nazionale e sul

percorso per il nuovo Governo.

“Abbiamo chiesto però – scrive il Pd in una nota – che sia a lui a chiudere la festa lunedì 2 settembre, in un momento di grande importanza per il futuro del Paese”.