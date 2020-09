Znort 2020: tutto esaurito per “Il più grande piccolo Festival di fumetto d’autore dell’estate”

8 Settembre 2020 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – “Il più grande piccolo festival di fumetto d’autore dell’estate”, che si è svolto venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre negli spazi della MeMo – Mediateca Montanari, del Bastione Sangallo di Fano e dell’Adagio Locale Speciale tra Fano e Pesaro. Tantissimi gli appassionati di fumetto che hanno partecipato all’evento per curiosare tra libri e banchetti e farsi autografare la propria copia oppure per trascorrere una piacevole serata all’insegna di fumetti e musica. Dopo il successo della prima edizione, e nonostante questa seconda in versione OFF (ridotta nel numero di ospiti presenti nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid), Znort 2020 ha riscosso un’ottima partecipazione di pubblico, con tanti libri venduti e apprezzamenti più che positivi da parte dei fumettisti ospiti, che hanno accolto con grande piacere l’invito a ritornare a Fano e dintorni anche in futuro. Durante le tre giornate del festival si sono alternate presentazioni di libri, mostre, autoproduzioni, banchetti e firma copie con alcuni degli autori esordienti e delle rivelazioni nel panorama del fumetto italiano contemporaneo.

Hanno partecipato alla seconda edizione del festival: l’autore della locandina Tommy Gun Moretti, Fumetti Brutti, Nova, Marco Galli, Pablo Cammello, Stefano Zattera, Marie Cécile, Isa DePica, Grazia La Padula, Michele Petrucci, Pierz, Nigraz. Presenti inoltre anche diversi illustratori della zona: Mattia Valentini, David Bacter, Sergio Algozzino, Benedetta Evangelisti, Lucia Scola, Francesco Moretti, Elena Ominetti, Gli Uomini Nudi che Corrono, i Complotto.

Ricordiamo che fino al 12 settembre, negli spazi della MeMo – Mediateca Montanari sarà visitabile la mostra di Tommy Gun Moretti sul libro Sostanza Densa (in orario di apertura, nel rispetto delle modalità di sicurezza previste per l’accesso in biblioteca – www.sistemabibliotecariofano.it). Si chiude quindi con un ottimo risultato che fan ben sperare per il futuro. Un altro “grande piccolo” successo per Znort, il festival di fumetto d’autore dell’estate, nato da un’idea di Simone Pontieri (Nigraz) e che, in quest’anno non facile, è stato realizzato con uno sforzo organizzativo notevole, grazie alla collaborazione tra disegnatori locali, Associazione Culturale Bastione Sangallo, Spazio Ortica, Comune di Fano – Assessorato alle Biblioteche, MeMo – Mediateca Montanari, Adagio Locale Speciale, Consiglio Regionale – Assemblea Legislativa delle Marche. Anche per quest’anno: missione compiuta!