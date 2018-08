Zodiaco, amore e risate alla Rocca con il San Costanzo Show

7 agosto 2018 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Venerdì 10 agosto alla Rocca Malatestiana, i comici del San Costanzo Show al completo metteranno in scena per l’ultima volta in provincia lo spettacolo che ha spopolato in tutti i teatri delle Marche: A far l’amore… cominci tu?

Una lunga serata che prevede due parti tutte da ridere: si parte con lo show dell’amore, in cui i comici della compagnia, esplorando le infinite vie dell’amore, condurranno il pubblico, a modo loro, alla scoperta del lato comico del piacere. Un viaggio divertente nel mondo delle nuove tendenze televisive, social e all’ultima moda sull’amore e sul sesso, in puro stile San Costanzo Show. Uno spettacolo adatto al pubblico di ogni età.

A seguire avverrà un talk show con Marco Meccarelli, direttamente da Roma, docente universitario di arte e cultura dell’Estremo Oriente, nonché esperto in astrologia cinese. Insieme a lui i comici prediranno il futuro amoroso di tutti i partecipanti, secondo il misterioso Oroscopo cinese.