Da Mondavio a Pietracuta di San Leo con i Week-End Gastronomici d’Autunno

Mondavio (PU) – Secondo fine settimana con i Week-End Gastronomici d’Autunno organizzati da Confcommercio Marche Nord, giunti alla 39esima edizione. Sarà una domenica tra gusto e bellezza: da Mondavio a Pietracuta di San Leo, passando per Montecalvo in Foglia. Numeri straordinari per l’iniziativa, la più longeva tra quelle di promozione e valorizzazione enogastronomica e della ristorazione nella regione Marche: 43 ristoranti aderenti, 30 località interessate. ‘Itinerari nell’entroterra della Provincia di Pesaro e Urbino e nel Montefeltro’, il sottotitolo: i Week-End Gastronomici rappresentano un’occasione preziosa per visitare l’entroterra, a partire dai comuni dell’Itinerario della Bellezza. Domenica 2 ottobre si potrà scegliere tra 3 ristoranti: La Palomba (Mondavio), Il Prezzemolo (Pietracuta di San Leo), Dall’Amico (Montecalvo in Foglia), che proporranno menù di qualità a prezzi assolutamente promozionali.

Domenica 2 ottobre

Dall’Amico: Ca’ Gallo di Montecalvo in Foglia via Comunale Feltresca, 36 tel. 0722.043828

Menù: Tortino di verdure Salumi e formaggi del Montefeltro Maltagliati con farina di semola ai fagioli borlotti e salsiccia Tagliatelle all’anatra Ossobuco con piselli Arrosto di maiale ai funghi Patate sabbiate arrosto Crauto con noci e aceto glassato Torta di mele con uvetta Caffè Vini: Colli Pesaresi in bottiglia d.o.c.

Il Prezzemolo: Pietracuta di San Leo via Gramsci, 23 tel. 0541.923768 info@ilprezzemolo.com

Menù: Insalatina di mele, noci e fossa Carpaccio zenzero e melograno Tortino di polenta con castagne e robiola Cascioncini ripieni Crema di zucca con crostini Lasagnette radicchio e salsiccia Coniglio in porchetta Brasato al Sangiovese Patate al forno Panna cotta agli agrumi e crostate fatte in casa Vini: Sangiovese Orcio Cantina Terracruda in bottiglia d.o.c. Sangiovese dei Colli Pesaresi in caraffa

La Palomba: Mondavio via Gramsci, 13 tel. 0721.97105 info@lapalomba.it

Menù: Vellutata di ceci e patate con crostini di pane e tartufo nero Risotto agli spinaci e tartufo nero Tacconi al pomodoro e guanciale Coscio di maiale al forno glassato al rosso Pergola Funghi di bosco trifolati Insalata di stagione Torta di mele con salsa vaniglia e cannella Vini: Bianchello del Metauro, Sangiovese Colli Pesaresi in bottiglia d.o.c.

Per partecipare ai “Week end Gastronomici 2022” occorre prenotarsi telefonicamente, direttamente ai ristoranti prescelti, indicando il numero dei presenti. il successo riscosso dall’iniziativa ha evidenziato la necessità di una tempestiva prenotazione.

Maggiori informazioni nel libretto guida: https://www.confcommerciomarchenord.it/