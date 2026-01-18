A Gubbio il Meeting regionale Marche–Umbria dei Juventus Official Fan Club

0 Condividi Facebook Twitter

Gubbio (PG) – Quando si parla di passione, il tifoso juventino è e sarà sempre presente. Nella splendida location del Gubbio Park Hotel Cappuccini si è tenuto il Meeting regionale Marche–Umbria dei Juventus Official Fan Club, un’importante occasione di confronto e informazione sulle novità riguardanti la gestione di biglietti e abbonamenti. L’incontro, organizzato dalla Juventus con il supporto dei referenti di zona Marche e Umbria, ha avuto anche l’obiettivo di favorire l’interazione tra i diversi Juventus Official Fan Club, per rafforzare il senso di appartenenza a un unico grande progetto: Juventus e tifosi, tifosi e Juventus, un’unica realtà.

Il pomeriggio è stato ulteriormente impreziosito dalla presenza di due grandi protagonisti della storia bianconera, Alessandro Matri e Simone Pepe, che hanno più volte sottolineato la grandezza della società e la sua impeccabile capacità comunicativa e organizzativa.

«Una giornata eccezionale qui a Gubbio – commenta l’ex giocatore della Juventus Sergio Brio, oggi ambasciatore nel mondo del club – iniziata con l’incontro tra i referenti di Marche e Umbria e i presidenti dei fan club, con l’obiettivo che da sempre caratterizza la Juventus: “coccolare” al meglio il dodicesimo uomo in campo, il tifoso. L’incontro è servito anche per affrontare eventuali criticità organizzative e, al tempo stesso, per ricevere i numerosi complimenti per una giornata curata nei minimi dettagli, in una location favolosa. Una giornata bellissima – conclude Brio – coronata dagli interventi di Alessandro Matri e Simone Pepe, che hanno raccontato la loro storia e i loro successi».

«Sono orgoglioso – afferma Diego Riminucci, coordinatore degli Official Fan Club delle Marche – di rappresentare una regione che in molti ambiti viene definita piccola, ma certamente non nei colori bianconeri. Siamo infatti la regione con la percentuale più alta di tifosi juventini in rapporto agli abitanti: basti pensare che ogni domenica partono in media otto pullman per seguire la nostra squadra. È stato un incontro molto importante per il nostro lavoro e per le organizzazioni future, perché alla Juventus anche i dettagli fanno la differenza».

di Giuseppe Frassinelli