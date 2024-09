DIRE – Giallo a Cagliari: trovato morto in un hotel Andrea Capone, ex calciatore rossoblù

0 Condividi Facebook Twitter

Roma – Lo hanno trovato senza vita, nella stanza di un hotel, con una brutta ferita alla testa: è un giallo la morte di Andrea Capone, ex calciatore del Cagliari, notizia che lascia sgomento il mondo sportivo nazionale. L’atleta aveva solo 43 anni ed era rientrato nell’hotel Palazzo Tirso del capoluogo sardo dopo una serata tra amici per poi essere ritrovato senza vita nella mattinata di oggi, domenica 29 settembre. Inutile la chiamata e i soccorsi prestati dal 118, ora la polizia indaga per capire la cause della morte. Al momento non si esclude che un malore abbia potuto portate a una caduta fatale, causa della profonda ferita alla testa riscontrata poi dai medici intervenuti questa mattina.

Capone era cresciuto nel settore giovanile rossoblù e con oltre cento presenze con il Cagliari tra Serie A e B. Dai social, il cordoglio della società sportiva: “Tutto il Cagliari Calcio apprende con sgomento e profonda tristezza la notizia della scomparsa di Andrea Capone, morto a soli 43 anni. Riposa in pace, Andrea”.

