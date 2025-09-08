DIRE – Ponte sullo Stretto, Salvini: “Soldi né della Nato né dell’Ue, cantieri al via in autunno”

0 Condividi Facebook Twitter

Cernobbio – “Questa settimana da Palazzo Chigi dovrebbe essere mandato il dossier alla Corte dei Conti. Una volta che la Corte dei Conti in piena scienza e coscienza darà l’ok, conto che tra settembre e ottobre si parta con i cantieri”. Lo fa sapere il vicepremier Matteo Salvini parlando al Forum di Cernobbio, parlando del Ponte sullo stretto.

Il Ponte sullo Stretto, ha aggiunto, “è un’opera totalmente coperta da denaro pubblico, non ci sono soldi della Nato, degli Usa, dell’Ue. Se poi sarà usata come infrastruttura non solo civile, ma militare ce lo dirà la storia”. Quanto alle polemiche sulla possibilità di ricomprenderla sulle spese Nato, Salvini ha affermato che “non c’entrano nulla con il fatto che queta settimana da Chigi dovrebbe essere mandato un dossier alla Corte dei Conti. Una volta che la Corte in piena coscienza darà l’ok, conto che tra settembre e ottobre si parta con cantieri, operai, espropri e anche con le imprese lombarde che saranno sul territorio”.

Pubblicità