Il progetto 60MQ vince il 2° premio del “Learning by doing 2022/23″

Fano (PU) – Il 6 di giugno presso gli stabilimenti di Scavolini di Montelabbate si è tenuto l’evento conclusivo dell’edizione 2022-23 del progetto Learning by doing e il progetto 60MQ della classe 4b Design dell’arredamento della nostra scuola, ha ottenuto il secondo premio! Gli studenti Lara Bassotti, Eugenio Bernucci, Sara De Angeli, Mario Lanzarone, Arun Musci, Francesco Sorcinelli coordinati dai docenti Giovanni Ferri, Veronica Salomone e Valentino Duchi hanno presentato un progetto realizzato in sinergia con IMAB GROUP di Fermignano, che propone un arredo completo per una S.A.E., cioè Soluzione Abitativa per le Emergenze, come terremoti, alluvioni, etc.: un tema purtroppo sempre attuale nel nostro territorio marchigiano. I moduli abitativi ospitano persone che hanno perso la casa, gli affetti e i ricordi di una vita per un tempo di 6/10 anni, vivendo in una dimensione provvisoria con arredi casuali, male assortiti e di recupero. Da qui, l’idea di occuparci seriamente di questi spazi domestici, proponendo una soluzione di arredo elegante ed economica, in linea con la produzione dell’azienda partner.

Learning by doing è un concorso indetto dalla Confindustria Marche ed è una stimolante opportunità per le scuole di confrontarsi e collaborare con le aziende della regione, con cui realizzare un progetto su un tema condiviso.

