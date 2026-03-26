L’Italia avrà un museo del Gioco a Gradara, nelle Marche

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Gradara (PU) – Il MARV Museo d’Arte Rubini Vesin di Gradara ospita fino al 7 giugno la mostra ‘Il Tempo del Gioco’ – Meraviglie ludiche della Collezione Loris Betti. Un’esposizione straordinaria che celebra la storia, il valore e l’impatto sociale del gioco attraverso una preziosa raccolta di giochi da tavolo dal Settecento agli anni Ottanta.

Inaugurata domenica 22 marzo, la mostra ha ottenuto subito un buon riscontro di pubblico confermando la vocazione del museo civico di Gradara, in linea con l’identità del luogo che lo ospita: Gradara infatti è Città del Gioco, sede del primo festival ludico “Gradara Ludens” e il primo Comune in Italia a istituire un assessorato al gioco. Con “Il Tempo del Gioco”, il MARV taglia il traguardo del terzo evento espositivo consecutivo dedicato a questo tema, dopo il successo delle rassegne “L’arte del gioco. Giochi antichi dalla Collezione Crippa” (settembre – novembre 2023) e “Il Gran Gioco del Mondo. Giochi e stravaganze di Giuseppe Maria Mitelli” (settembre 2024 – febbraio 2025), entrambe realizzate con la prestigiosa collaborazione della Civica Raccolta delle Stampe “A. Bertarelli” del Castello Sforzesco di Milano.

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Luca Baroni Direttore del Museo MARV – Rete Museale Marche Nord:

“Con la mostra dedicata alla collezione Loris Betti, il MARV raggiunge il terzo appuntamento espositivo dedicato al gioco, indagato come fenomeno culturale attraverso un approccio scientifico e accompagnato dalla pubblicazione di cataloghi specialistici, consolidando così il proprio ruolo tra i pochi musei, in Italia e a livello internazionale, impegnati con continuità in questo ambito di ricerca; a partire dal 2026 il museo avvierà una nuova fase presentandosi con il brand MARV Museo del Gioco, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo di Gradara come centro di studio, ricerca e promozione del gioco su scala internazionale.”

La Collezione Loris Betti offre una selezione di pezzi rari e curiosi, articolata in aree tematiche capaci di catturare l’interesse di tutte le generazioni. La mostra dedica ampio spazio alla funzione pedagogica del gioco, con una sezione speciale incentrata sulla figura di Pinocchio, in omaggio al centenario della nascita del suo autore, Carlo Collodi. Di particolare interesse i giochi destinati alle bambine, improntati alla cura domestica e al matrimonio. Il percorso prosegue esplorando vari temi con giochi ispirati all’immaginario del viaggio, alle competizioni sportive, al mondo della pubblicità, del cinema e del precinema che comprende una piccola esposizione di lanterne magiche e proiettori giocattolo. Non mancano inoltre carte e tavolieri d’azzardo ma rivisitati come giochi di società per famiglia. Ogni pezzo rappresenta una chiave di lettura formidabile per comprendere i gusti, le abitudini e le aspirazioni delle generazioni passate, attraverso due secoli di storia. A disposizione dei visitatori anche una sala attrezzata con alcune riproduzioni dei giochi storici da sperimentare in prima persona. L’esperienza di visita è inoltre arricchita da contenuti digitali di approfondimento, consultabili in totale autonomia scansionando i codici con il proprio smartphone. La mostra è organizzata dal Museo Marv – Rete Museale Marche Nord – e da Gradara Innova, società in house del Comune di Gradara.

Federico Mammarella, Presidente di Gradara Innova

“Con ‘Il Tempo del Gioco’ Gradara Innova aggiunge un tassello importante alla sua ultraventennale attività di promozione della didattica ludica della storia. La società collabora con il Comune nella realizzazione di mostre ed eventi dedicati come il festival Gradara Ludens e la Giornata Mondiale del Gioco e propone annualmente un ricco ventaglio di attività ludico-didattiche destinate a tutte le scuole di ogni ordine e grado che scelgono Gradara come meta per il viaggio d’istruzione. Il turismo scolastico è infatti uno dei nostri settori di punta, che promuoviamo attraverso azioni mirate, come la recente partecipazione a Didacta Firenze, la più importante fiera dedicata al mondo della scuola. Abbiamo sviluppato inoltre una sezione speciale di attività per il team building, consapevoli che il gioco, come mezzo di formazione e socializzazione, possa essere proposto con successo anche agli adulti.

La Collezione Loris Betti

Loris Betti inizia a collezionare giochi antichi, sviluppando nel tempo un interesse sempre più consapevole per il valore culturale e sociale del gioco. La sua passione nasce fin dall’infanzia, quando la lettura del Corriere dei Piccoli lo avvicina ai giochi su carta.

Nel corso degli anni matura l’idea di promuovere un’educazione al gioco inteso come fattore culturale e sociale, oltre che come riflesso e immagine delle diverse epoche storiche. Questo interesse si intreccia con la sua professione di medico e con una parallela passione per la storia, indagata nei suoi aspetti politici, sociali e militari, che lo conduce ad avvicinarsi anche ai giochi di simulazione storica. In questa prospettiva, lo affascina lo studio dei giochi come strumenti per comprendere le aspettative, i valori e gli immaginari di chi li produceva e di chi li utilizzava.

Nel corso degli anni amplia la raccolta e, a partire dai mercatini, costruisce una preziosa e capillare rete di intermediari e contatti, che iniziano a proporgli l’acquisto di giocattoli dapprima in Italia e successivamente anche in ambito europeo. Grazie a una serie di acquisizioni attente e accuratamente selezionate, riesce così a dare vita a una delle più importanti collezioni di giocattoli esistenti, che abbraccia un arco cronologico dalla fine del Settecento agli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento e comprende diverse aree di interesse.

La collezione non nasce come semplice accumulo, ma come strumento di studio e conoscenza: non un insieme di oggetti fine a sé stesso, bensì un mezzo per indagare il gioco come fenomeno sociale e culturale. Da qui deriva anche l’interesse a presentarla in ambito espositivo museale, con l’obiettivo di promuovere una più ampia consapevolezza del valore del gioco e dei suoi significati.

IL TEMPO DEL GIOCO

Meraviglie ludiche dalla Collezione Loris Betti

La nuova mostra dedicata al gioco al MARV – Museo d’Arte Rubini Vesin, Gradara

22 marzo – 7 giugno 2026

Ente organizzatore: MARV | Museo d’Arte Rubini Vesin e Gradara Innova s.r.l.

Ente promotore: Comune di Gradara

Prestatore: Loris Betti – Collezione Loris Betti

Curatela scientifica: Sara Benvenuti, Francesca Volpini

Coordinamento scientifico e organizzativo: Luca Baroni