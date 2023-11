Tratta stradale Fano-Roma, importante partecipazione all’ incontro organizzato dall’Udc

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – “Concretizzare con atti Istituzionali la proposta dell’UDC sulla costruzione della nuova tratta stradale Fano Roma”. Questo lo scopo della conferenza stampa organizzata oggi dal partito a Fano.

Un incontro molto partecipato e sentito al quale insieme al segretario fanese Stefano Pollegioni e quello di Cagli, presidente provinciale del partito, Marcello Mei e il responsabile provinciale e portavoce regionale del partito Vittoriano Solazzi hanno partecipato il Sindaco di Cagli Alberto Alessandri, Presidente della Comunità Montana, il Consigliere Regionale Luca Serfilippi, Presidente della III Commissione Permanente della Regione Marche con delega anche alle Infrastrutture, i responsabili delle associazioni di categoria Fausto Baldarelli di CNA, Barbara Marcolini di Confcommercio, Matteo Radicchi Confesercenti. A giudizio dei promotori dell’iniziativa, che seguono da anni le tribolate vicende legate al nodo della strada Contessa, il collegamento stradale necessita di un ammodernamento radicale che deve coinvolgere due regioni e soprattutto l’Umbria con la quale occorre lavorare in maniera sinergica e questo perché il nodo del valico della Contessa rappresenta un imbuto per il traffico dalla provincia di Pesaro-Urbino verso Gubbio e Perugia e di lì direttamente a Roma la capitale d’Italia ossia uno dei poli industriali più importanti del Paese.

Sia gli Amministratori pubblici che i vari rappresentanti delle associazioni di categoria presenti hanno dibattuto sulle attuali difficoltà della tratta stradale in particolare in relazione ai lavori che coinvolgono direttamente il viadotto e la galleria posti sul valico. Una strada che ogni anno ha bisogno di manutenzione con notevoli difficoltà per il traffico economico e non solo.

La proposta alternativa che l’Udc già a Cagli, nel marzo scorso, ha presentato alle Istituzioni è la realizzazione di un nuovo tracciato di cui esiste già, da oltre quindici anni, un progetto finanziato dalla Cassa di Risparmio di Perugia che risolverebbe alla radice i problemi. Un tracciato stradale che andrebbe a collegare la superstrada da Cantiano alla Nuova arteria stradale Perugia -Ancona circa 20 chilometri di tracciato. Lo scopo dell’incontro organizzato a Fano è quello di iniziare a concretizzare con atti ufficiali la proposta consapevoli che siamo all’inizio dell’opera ma che se ne deve cominciare a parlare concretamente.

Il senatore UDC Antonio De Poli preso atto della proposta ha in questi giorni fatto una interrogazione al Ministro delle Infrastrutture per accelerare la riapertura della Strada della Contessa e nello stesso ha avviato la discussione sulla nuova arteria proposta dall’UDC. Insomma un primo atto ufficiale e concreto che parte dal Governo.

“Lo scopo della conferenza – sottolinea Stefano Pollegioni segretario Udc Fano – stampa è inoltre quello di avviare con un atto ufficiale la discussione anche tra i banchi del consiglio regionale. Un inizio che ci permetterà concretamente di dare seguito nel tempo alla proposta di una nuova opera che darebbe un grande respiro all’economia della nostra Provincia e non solo”.