A Fano in scena l’Argentinian Jazz Project

16 Aprile 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Ultimo appuntamento della prima parte del cartellone del Jazz club (XXIII edizione), la rassegna organizzata da Fano Jazz Network, dedicata al miglior jazz italiano e non solo. Giovedì 18 aprile 2019 (ore 21.30), all’Osteria Il Chiostro sarà di scena il Quintetto dell’Argentino Pablo Corradini al bandoneon, Massimo Valentini sax, Simone Maggio piano, Roberto Gazzani contrabbasso e Gianluca Nanni alla batteria Pablo Corradini sulla scia del precedente lavoro discografico “Betango” presenta il suo nuovo progetto: “Alma de viejo”, con cui continua un viaggio di ricerca attraverso l’interpretazione in jazz dei ritmi folklorici argentini.

Insieme al nuovo ensemble di musicisti tutti affermati nel panorama jazz italiano propone un repertorio nuovo, originale e ricercato che fonde lo swing del jazz ai ritmi del paese sudamericano.

I brani composti interamente da Pablo Corradini contano con elementi di pura improvvisazione ad altri di rigida composizione; si avvalgono dei diversi ritmi del folclore argentino come la zamba, la chacarera ed il tango e si colorano attraverso improvvisazioni e forme tipiche del jazz offrendo un concerto coinvolgente e mai uguale. Pablo Corradini è un compositore polistrumentista argentino che risiede in Italia da 25 anni. Ha studiato flauto traverso prima di diplomarsi in piano jazz. Parallelamente si è dedicato allo studio costante del bandoneòn incontrandosi con grandi maestri dello strumento del paese natio e con i quali ha potuto formarsi come bandoneonista. Dal 2010 è attivo nel panorama musicale italiano ed europeo producendo tre lavori discografici ed esibendosi in numerosi concerti nei principali festival jazz e di world music.

La rassegna è organizzata da Fano Jazz Network, fa parte del circuito Marche Jazz Network con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività culturali – sponsor tecnici, Bear Sound e Santori Pianoforti. Per tutte le info sul programma della Rassegna Jazz Club consultare il sito: www.fanojazznetwork.it

Prenotazione / info

– Fano Jazz Network – info@fanojazznetwork.org – tel 0721 1706616 – SMS e Whatsapp 388 6464241

– Osteria IL Chiostro Via Arco D’Augusto 53/b – Fano ( PU) tel. 0721 827331 – mail: info@ilchiostrofano.it