Calciomercato L’Originale saluta Fano

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – La Città della Fortuna si conferma vetrina d’eccezione per la promozione turistica e culturale delle Marche grazie alla straordinaria esperienza di Calciomercato L’Originale, il celebre programma di Sky Sport che ha scelto ancora una volta la città della Fortuna come palcoscenico della sua diretta estiva. Per cinque serate consecutive, l’ex Chiesa di San Francesco – location di rara suggestione – ha ospitato Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna, insieme a Luca Marchetti e a un parterre di grandi firme del commento sportivo come Beppe Bergomi, Alessandro Costacurta, Giancarlo Marocchi, Lorenzo Minotti, Luca Marchegiani, Massimo Marianella, Marco Bucciantini e tanti altri.

In totale 15 messe in onda per altrettante ore di visibilità su Sky Sport, oltre a 5 ore settimanali di collegamenti con il tg di SkySport24, interviste a personaggi del territorio, istituzioni, artisti ed eventi: un’autentica “cartolina televisiva” che ha raccontato non solo la città di Fano ma anche l’entroterra, con escursioni e servizi da Acqualagna e Cartoceto.

Pubblicità

«È il dove che determina il nostro modo di essere. Fano è uno di quei posti che ti cambia la percezione, con i suoi ritmi, la sua bellezza naturale, la sua vocazione all’essere autentica» – ha commentato Alessandro Bonan. Massimo Marianella ha definito l’ex Chiesa di San Francesco «una location straordinaria, per me la più bella di tutto Calciomercato». Non meno entusiasta Beppe Bergomi: «Secondo me il meglio di tutto Calciomercato, qui a Fano». Simpatico anche il saluto di Fayna, che ha rivisitato un noto proverbio: «Chi va a Fano, va sano e va lontano».

Il programma, con milioni di ascolti e interazioni sui social, non si è limitato alla diretta serale: grazie a Comunica Media Agency, l’agenzia che organizza la tappa per conto di Sky Sport, quest’anno si è arricchito con l’esperienza de “L’Angolo Originale”, la Fan Zone allestita al Bastione Sangallo, sede di talk e incontri su temi di grande interesse come la ricaduta economica dello sport sul territorio, l’approfondimento sull’inchiesta legata alla morte di Donato Bergamini e focus sugli sportivi fanesi. Un’occasione unica di promozione e marketing territoriale, che ha permesso a Fano e alle Marche di presentarsi a un pubblico nazionale attraverso il linguaggio popolare e seguito dello sport, con un ritorno d’immagine importante per il turismo, l’accoglienza e la cultura.

Il sindaco di Fano Luca Serfilippi sottolinea: «Siamo davvero orgogliosi di aver accolto un programma così seguito e amato. È un riconoscimento alla bellezza e all’identità di Fano, ma anche una strategia precisa di promozione turistica che vogliamo portare avanti con determinazione. Ringrazio Sky Sport e tutti coloro che hanno lavorato per questo successo».

L’assessore al Turismo, Sport e ai Grandi Eventi Alberto Santorelli aggiunge: «Calciomercato L’Originale ha saputo raccontare Fano e le Marche con un taglio autentico e coinvolgente. Le oltre 20 ore di diretta complessiva sono un investimento prezioso per il nostro territorio. Vogliamo continuare a puntare su eventi di qualità che creino economia, visibilità e orgoglio di appartenenza».

Il programma si è chiuso con la promessa strappa da Bonan al sindaco Luca Serfilippi di tornare anche il prossimo anno.