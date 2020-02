A Fano un corso per diventare Operatore Socio Sanitario (OSS)

25 Febbraio 2020 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – La Coop. Soc. Centro Papa Giovanni XXIII in qualità di ente di formazione accreditato alla Regione Marche, nel mese di marzo, organizza un corso per Operatore Socio Sanitario (OSS) a FANO nei locali di Via Tommaso Campanella, 1. Il corso rilascia un titolo che è riconosciuto a livello nazionale ed è valido ai sensi della DGR 666/08 e della legge L.845/1978 art. 14.



Le lezioni in aula si svolgeranno dal lunedì al giovedì dalle 14:30 alle 19:30; la parte di tirocinio sarà invece concordata con ciascun allievo sia per l’orario che per la sede.



L’ente si avvale da anni di docenti altamente qualificati e specializzati del settore, portando valore aggiunto al percorso formativo e didattico e offrendo uno strumento fondamentale per entrare in maniera qualificata e qualificante nel mondo del lavoro.



Le iscrizioni sono aperte fino al 28 Febbraio 2020 (con possibilità di proroga qualora non si raggiungessero le 30 iscrizioni);