DIRE – In arrivo il caldo estremo con picchi fino a 50 gradi

Roma – La prossima settimana si preannuncia “esplosiva” dal punto di vista meteo-climatico. L’Italia sarà sostanzialmente divisa in due: da una parte avremo temporali, anche violenti e con rischio di grandine, dall’altra il caldo africano, con valori fino ad oltre i 40°C. A dare la notizia sono i meteorologi de ilmeteo.it che sottolineano: “Le previsioni parlano chiaro, si attendono picchi di caldo mostruoso, forse da record in Sicilia, dove la colonnina potrebbe toccare i 46°C, se non addirittura salire oltre (forse insidiando l’attuale record di caldo su scala europea che si toccò proprio in Italia l’11 Agosto del 2021 con 48.8°C registrati a Floridia di Siracusa).

Ma il grande caldo infiammerà anche la Puglia, la Basilicata e la Calabria, con temperature previste oltre i 42/43°C. E se al Centro e nella pianura Padana si oscillerà “solo” tra i 35 e i 37°C, la percezione sarà comunque estrema, perché a questi livelli non si parla più di caldo, ma di stress termico.

La domanda che tutti si pongono, però, è sempre la stessa: quando finirà questo caldo infernale? Secondo le ultime proiezioni “una svolta non arriverà prima di venerdì 25 Luglio, quando il cuore infuocato dell’anticiclone africano inizierà a ritirarsi verso sud, permettendo all’Atlantico di riprendersi un po’ di spazio. Il risultato? Temporali, aria più fresca e instabile e un calo termico graduale a partire dal Nord, in discesa poi verso il resto del Paese”. A causa dell’ingresso irruento dell’aria instabile in quota, però, avvisano gli esperti “non si possono escludere fenomeni estremi a livello locale, come nubifragi e grandinate, visti i forti contrasti che si verranno a creare proprio sul nostro Paese”.

