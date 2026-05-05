Tornano gli eventi di Conero e Riviera Sportime e City Tennis Tour 2026

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Regione Marche – Dopo il successo delle scorse edizioni, le Marche e in particolare la Riviera del Conero sono pronte a vivere un’altra stagione di sport e divertimento. Da luglio a ottobre, tornano gli eventi di Conero & Riviera Sportime e da marzo a dicembre si terrà il City Tennis Tour, due iniziative che promettono di animare il territorio con un calendario ricco di attività sportive per tutte le età e per tutti i livelli.

La presentazione si è tenuta stamattina ad Ancona, nella sede della Regione Marche, con la partecipazione dell’assessore allo Sport Tiziano Consoli, del vice presidente Coni Marche Giovanni Torresi, del presidente FITP Marche Andrea Bolognesi, del consigliere nazionale FITP Emiliano Guzzo, della consigliera del Parco del Conero Annamaria Ciccarelli, del dottor Giorgio Ascoli dell’Associazione di Promozione Sociale IES – APS Inclusione Etica Sport e dell’ideatore e coordinatore di Conero Riviera Sportime/City Tennis Tour Stefano Sampaolesi.

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“È con vivo entusiasmo che partecipo a questa mattinata dedicata allo sport e alla nostra regione. Conero & Riviera Sportime è una vetrina d’eccellenza che celebra il connubio perfetto tra vacanza e attività fisica. In questo scenario unico, dove l’azzurro del mare incontra il verde del Parco, lo sport si conferma il miglior linguaggio per raccontare la bellezza delle Marche. City Tennis Tour è invece una manifestazione che porta il grande agonismo nel cuore delle nostre città. Il tennis si conferma uno sport capace di unire generazioni diverse e attraverso le diverse tappe del tour, non promuoviamo solo il talento tecnico, ma anche i valori della correttezza e del sano confronto. Il City Tennis Tour è un viaggio che attraversa le Marche, valorizzando le realtà cittadine e offrendo agli appassionati l’opportunità di vivere il tennis come un momento di aggregazione e crescita sociale” – Tiziano Consoli, assessore allo Sport Regione Marche.

Conero & Riviera Sportime, giunta alla sua quindicesima edizione, è un’iniziativa che da anni promuove lo sport e il turismo nella Riviera del Conero, creando una rete che unisce società sportive e operatori turistici. Nata nel 2012 per promuovere gratuitamente il tennis in alta stagione, la manifestazione si è evoluta, ampliando l’offerta con ben 16 discipline sportive. Oltre al tennis, spazio a padel beach volley, calcetto, vela, wind-surf, canoa, sup, pedalò, gite in barca e attività immerse nella natura come il bike e le attività equestri lungo i sentieri del Conero. Questo ampio ventaglio di opportunità sportive rende la Riviera del Conero un luogo ideale per tutti coloro che desiderano praticare sport, divertirsi e godere della natura, con attività dedicate a giovani, adulti e senior. La partnership con il Parco del Conero, il patrocinio del CONI Marche, della Regione Marche, dell’Associazione Riviera del Conero e Colli dell’Infinito e del Consiglio Regionale delle Marche rafforzano ulteriormente il valore di questa iniziativa.

“Anche quest’anno ci fa particolarmente piacere dare anche il benvenuto a tutti gli sportivi che trascorreranno le proprie vacanze nel territorio del Parco del Conero. Questo territorio, grazie all’impegno di tutte le istituzioni e degli operatori privati, è pronto ad assecondare la voglia di divertimento, di fare attività sportiva all’aria aperta, di vivere momenti sereni e da ricordare portandosi a casa istantanee di esperienze felici”. Annamaria Ciccarelli – consigliere Parco del Conero.

Sarà come sempre disponibile la Sportime Card che permetterà di accedere a promozioni speciali, come sconti su servizi (bike tour guidati, immersioni) e prodotti (abbigliamento mare, occhiali, ecc), e che potrà essere ritirata presso le strutture aderenti. Una novità di quest’anno è la collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale IES – APS Inclusione Etica Sport grazie alla quale sarà possibile parlare di prevenzione e di come lo sport sia importante per la nostra salute.

“Quando abbiamo fondato l’Associazione di Promozione Sociale IES – APS “Inclusione Etica Sport” iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore RUNTS, abbiamo deciso subito di continuare nei nostri eventi di “Prevenzione in Azione …e Sport” che in questa settima edizione accomuna le visite di prevenzione ai cittadini e la pratica sportiva. La collaborazione con l’ASD Tennis Sirolo Numana U. Bianchini e con Stefano Sampaolesi è sembrata una naturale continuazione del nostro impegno. Saremo presenti a Sirolo accanto ai quattro campi di Pickleball con i nostri gazebi per visite cardiologiche, Pneumologiche nella giornata del 31 maggio “Giornata mondiale senza tabacco”, con visite di fisiokinesiterapia, di istruzione nelle pratiche di cardiorianimazione e sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. Ed è solo l’inizio! Spero che questa collaborazione continuerà anche con i prossimi impegni in programma per il 2026 solo per citare la 10 km di Ancona e Extra Salute 2026 nel settembre prossimo. Questa è la nostra visione di inclusione etica attraverso lo sport e la prevenzione medica”. Dottor Giorgio Ascoli – presidente.

Tutte le informazioni relative ai centri sportivi aderenti saranno disponibili nel portale www.cittainterattiva.it. La promozione dell’iniziativa verrà realizzata attraverso i media online e offline, la pagina facebook Riviera & Conero Sportime e la brochure Conero & Riviera Sportime nella quale saranno disponibili tutte le informazioni legate agli eventi e alle attività sportive.

Tra i principali eventi sportivi in programma, ci sono tornei di tennis (Torneo Turistico, Open di Sirolo), beach volley, gara di golf Memorial Augusto Bugarini, la Rampiconero – Trofeo MTB Città di Camerano, la gara di vela con il Trofeo S. Massacesi Optimist, la Conero Trail di Sirolo e tornei di Padel. Continueremo a dare grande visibilità agli eventi tramite il portale e la distribuzione di brochure su tutto il territorio marchigiano, offriremo inoltre sconti su prodotti e servizi con la Sportime Card grazie alle partnership con aziende del territorio.

City Tennis Tour, nato nel 2014 a Sirolo come circuito per la 4° categoria è cresciuto e si è trasformato in uno degli eventi più importanti della regione. Ogni anno coinvolge circoli sportivi e tennisti provenienti da tutta Italia che si trovano nelle Marche in vacanza, valorizzando il territorio, l’enogastronomia e promuovendo il turismo sportivo. Anche nel 2026 ci siamo concentrati sulle categorie giovanili con due circuiti a loro dedicati (Young Tour e Rodeo Junior Tour). Dopo il considerevole successo dello scorso anno, abbiamo confermato i circuiti Senior e Lady, aggiungendo alcune tappe. Il Master Finale per le categorie veterani è sempre agganciato al circuito nazionale Senior Tennis. 24 giocatori selezionati in questo Master Finale andranno poi a Roma per il Master Finale Nazionale al Foro Italico a Roma. Quest’anno ci sarà anche un Open Tour.

“Anche per la stagione 2026 che sta partendo, abbiamo il piacere di avere tra le nostre attività il City Tennis Tour. Si tratta di una iniziativa che rientra ormai tra quelle tra quelle più tradizionali ed attese, che coinvolge una gran parte dei circoli affiliati della nostra regione, un considerevole numero di giocatori di tutte le fasce di età e che offre la possibilità di giocare e divertirsi per tutto il periodo primavera-estate fino ad arrivare ai masters conclusivi nel periodo autunnale. Particolare attenzione viene dedicata poi anche all’attività di base con l’organizzazione di gare per i tennisti amatoriali, completando così un’offerta veramente ampia”. Andrea Bolognesi, presidente del Comitato regionale Marche FITP.