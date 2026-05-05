Da giovedì 7 maggio al Teatro della Fortuna Max Giusti in “Bollicine”

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Fano (PU) – Da giovedì 7 a domenica 10 maggio prosegue Fanoteatro, stagione della Fondazione Teatro della Fortuna realizzata con AMAT e con il contributo del Comune di Fano, Regione Marche e del MiC, con Max Giusti in Bollicine.

Max Giusti smette i panni del Marchese del Grillo e torna a indossare l’abito da mattatore. Bollicine perché da sempre accompagnano le serate più festose, i momenti in cui c’è qualcosa da brindare. Davanti alle bollicine ci si lascia andare a delle confidenze più particolari, quelle che lo showman sarà pronto a fare al suo pubblico. All’apice della sua maturità, personale e professionale Max è pronto a dire le sue verità più scomode perché se le parole sono sempre politicamente corrette, il pensiero non lo è mai. È un Max inedito, che racconta al pubblico quello che nella vita di tutti i giorni non direbbe mai nemmeno al suo migliore amico. Confessioni a cuore aperto in un clima di festa, con le immancabili bollicine.

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Gli autori dello spettacolo – prodotto da Lea Production – sono Max Giusti e Giuliano Rinaldi. In scena con Max Giusti – anche regista dello spettacolo – c’è la SuperMaxBand: Fabio Di Cocco pianoforte, Pino Soffredini chitarre, Fabrizio Fasella basso, Daniele Natrella batteria.

Per Oltre la scena a Max Giusti incontra il pubblico sabato 9 maggio alle 18 al Teatro della Fortuna (ingresso gratuito).

Informazioni e botteghino 0721 800750, www.teatrodellafortuna.it, AMAT 071 2072439, www.amatmarche.net, biglietterie circuito vivaticket. Inizio spettacoli ore 21, domenica ore 17.