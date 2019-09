A Pergola la Fiera del Tartufo: chef stellati, mostra mercato, ospiti prestigiosi e cultura

27 Settembre 2019 // di Fanoinforma // Comments

Pergola (PU) – Il profumo del diamante della terra, il fascino di uno dei borghi più belli d’Italia. Pergola ospita le prime tre domeniche di ottobre, 6, 13, 20, la 24esima edizione della Fiera Nazionale del Tartufo bianco pregiato e dei prodotti tipici. Ad organizzarla l’Amministrazione comunale, con la collaborazione e i patrocini di Confcommercio Marche Nord, Regione Marche, Cia, Enit e Ais Marche.

La kermesse è stata presentata nella sede della Confcommercio Marche Nord, alla presenza della sindaca Simona Guidarelli, del direttore di Confcommercio Marche Nord Amerigo Varotti, del direttore artistico de ‘Il teatro dei golosi’, una delle novità della Fiera, Paolo Notari, di Rossano Isidori dell’azienda Isidori Tartufi e di Luca Angelucci di Pergola Tartufi.

“Per noi Pergola, che fa parte dell’Itinerario della bellezza – ha esordito Varotti – ha un valore particolare, dai Bronzi dorati alla Fiera che ha saputo imporsi a livello nazionale. Un evento molto importante per la promozione del territorio, lo sviluppo turistico ed economico. L’oro della tavola abbraccia quello dei Bronzi dorati, enogastronomia di qualità, arte e cultura: ci sono tutti gli ingredienti per un grande successo. Come quello che sta riscuotendo il museo che gestiamo. Grazie alla nuova sala immersiva e alla nostra promozione in tutto il mondo, i visitatori sono in costante crescita: il primo semestre ha fatto registrare un incremento di oltre il 50%, trend che si sta confermando, basti pensare che la settimana di Ferragosto abbiamo avuto un aumento del 29%. Nelle tre domeniche di Fiera ingresso scontato al Museo, biglietto a 4 euro”.

Il tartufo bianco pregiato e i tanti e prelibati prodotti locali, dal vino Doc al visciolato, dai formaggi al miele e all’olio, in vetrina nella splendida cornice del centro storico pergolese, ricco di storia, arte e cultura.

La Fiera diventata una delle kermesse dedicate al prezioso tubero più importanti a livello regionale e non solo, conferma il format e presenta tante e interessanti novità.

“La Fiera rappresenta per Pergola e il territorio – ha evidenziato il sindaco Simona Guidarelli – una manifestazione fondamentale per la promozione e la valorizzazione delle tante eccellenze, sia enogastronomiche, ad iniziare dal tartufo, ma anche culturali e artistiche, in primis i Bronzi dorati. Al format ormai consolidato, abbiamo voluto aggiungere delle interessanti novità per arricchire la kemesse, aprendo spazi meravigliosi della città, come il teatro, alla cucina di qualità. Avremo ospiti di rilevanza nazionale a dimostrazione di un evento che vuole ritagliarsi uno spazio sempre più importante nel panorama delle manifestazione italiane dedicate al tartufo. Cultura, cibo ma anche musica, spettacoli, animazione per un programma davvero per tutti i gusti. Un ringraziamento sentito – conclude il primo cittadino – a tutti gli enti, associazioni e volontari che collaborano alla riuscita della Fiera e a coloro che la sostengono”.

Il cuore dell’evento piazza Ginevri, dove verrà allestita la Casa del Tartufo per la vendita del diamante della terra, corso Matteotti e via Don Minzoni lungo cui troverà spazio l’esposizione di prodotti enogastronomici di qualità di numerose regioni italiane.

Ricco il programma ideato, con appuntamenti che spaziano dall’enogastronomia alla cultura, dalla comicità alla musica, dagli spazi per bambini alle iniziative sportive.

Tra le novità più importanti Il Teatro del golosi. “Molto felice di collaborare a questa importante Fiera – ha proseguito Notari – con un evento che vedrà a teatro che stellati e al loro fianco personaggi famosi molto bravi a cucinare. Dialogheremo con loro, ci cimenteremo ai fornelli e degusteremo tanti piatti a base di tartufo”.

Cultura e cucina con spettacoli a teatro, chef stellati e ospiti famosi. L’Angel Dal Foco per tre domeniche diventerà il salotto del gusto con cooking show e cene che vedranno protagonisti chef e ospiti prestigiosi che racconteranno l’enogastronomia, insieme al famoso giornalista e conduttore tv Paolo Notari, e delizieranno i palati. Il sipario si aprirà con lo chef Renatone (Puntarossa – Fiumicino) e Roberto Giacobbo, giornalista, molto conosciuto per i programma tv Voyager e Freedom-Oltre il confine. Si proseguirà il 13 con lo chef Alfonso della Croce (Estrò – Pescara) e il noto conduttore televisivo Giancarlo Magalli, per chiudere il 20 con Fabio Pisani, chef di Aimo & Nadia di Milano, e il cantante e attore Edoardo Vianello. Per partecipare a Il Teatro dei Golosi, prevendite su liveticket.it.

Musica e comicità protagoniste assolute in piazza Fulvi. Il 6 salirà sul palco Max Paiella, comico, cantante, imitatore. Voce della nota trasmissione radiofonica Il ruggito del coniglio di Rai Radio 2, porterà in scena i suoi personaggi più esilaranti. Risate assicurate, come d’altronde la domenica successiva con Bicio l’antidepressivo naturale, barzellettiere divertentissimo che ha partecipato anche a ‘La sai l’ultima?’. Nella stessa giornata salirà sul palco anche Il diavolo e l’acqua santa, band pesarese conosciuta in tutta Italia per i tantissimi live, che da poco ha inciso l’album ‘Altrametà’. E le sette note accenderanno la Fiera anche il 20, quando protagonisti saranno gli Shampisti, gruppo pergolese in fortissima ascesa, reduce da una estate in cui hanno fatto cantare e ballare tutta la regione Marche.

Tra le novità gli appuntamenti in programma nei centri limitrofi. L’Amministrazione comunale ha voluto coinvolgere i comuni di San Lorenzo in Campo, Frontone e Serra Sant’Abbondio, con l’obiettivo di fare rete anche nel settore turistico. ‘Tartufo e dintorni, il territorio delle meraviglie’, il titolo dell’iniziativa che scatterà sabato 5 e domenica 6 a Frontone con la visita guidata e degustazione ‘L’oro del Conte. Tartufo & Crescia al Castello. Il 12 a San Lorenzo sarà la volta di ‘Tipicità e storia a Palazzo’: visite delle bellezze a laurentine e degustazioni. A Serra, il 19, ‘La corsa all’oro del Catria. Tartufo & Zafferano’ con ricerca del tartufo, visita al campo di zafferano e cena.

La seconda domenica di Fiera saranno presenti gli amici della città di Gernsbach, gemellata con Pergola, che esporranno i prodotti tipici della Foresta Nera e della zona. Nello stesso week-end, 12 e 13, la Pro loco organizza il tradizionale raduno camper.

Il 20 ottobre è in programma la settima cicloturistica in mtb Città del Tartufo. Maggiori informazioni: Mtb Cesano Touring Club Asd. Per maggiori informazioni: pagine Facebook Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Pergola – Punto Iat Pergola.