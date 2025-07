Firmato contratto per l’immersione dei fanghi di Fano e Torrette

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – “Questa è una giornata storica. Dopo anni di attese e rinvii, oggi mettiamo nero su bianco un impegno concreto e atteso: è una vittoria per il porto, per Torrette e per tutta la città”. Così il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, commenta la notizia della firma del contratto di appalto per l’immersione nella vasca di colmata del porto di Ancona dei fanghi temporaneamente stoccati nell’area di Torrette (zona Fantasy World) e nel porto di Fano.

“È un passaggio fondamentale che segna la svolta in una vicenda rimasta bloccata per troppo tempo – prosegue Serfilippi –. Finalmente, grazie alla sinergia tra Comune di Fano, Regione Marche e Autorità di sistema portuale, mettiamo in moto un intervento atteso da quasi vent’anni. Un risultato concreto, che ci permette di restituire spazi importanti sia all’area portuale sia alla zona di Torrette, ponendo fine a una situazione di stallo che danneggiava la città e ostacolava lo sviluppo del nostro territorio”.

“Desidero ringraziare sinceramente la Regione Marche e l’Autorità di sistema portuale – aggiunge il sindaco – per la disponibilità, l’impegno e la collaborazione dimostrati in questi mesi. È grazie al lavoro congiunto che oggi possiamo dare una risposta concreta ai cittadini e avviare finalmente un’opera tanto attesa”.

La firma del contratto rappresenta il passaggio decisivo, propedeutico all’avvio dei lavori di rimozione e trasferimento dei sedimenti, previsto per settembre. Un intervento che aprirà la strada alla bonifica e al recupero funzionale delle aree oggi occupate dai depositi.