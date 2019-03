Al Lido la seconda edizione di Fano Off road on the Beach

28 Marzo 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – La Fanoff Road ritorna dal 29 al 31 marzo al Lido di Fano con un evento motoristico dedicato al fuoristrada che a Novembre ha riscosso grande successo. Verrà allestito un percorso per moto da cross ed enduro che permetterà ai piloti di allenarsi sulla sabbia nello splendido palcoscenico del Lido. Dedicato ai conduttori, piloti affermati ma anche amatori ed appassionati, che avranno l’occasione di girare su un percorso preparato solo grazie per queste occasioni non esistendo nelle nostre zone circuiti su sabbia.

L’iniziativa ha scopo promozionale porta la disciplina del fuoristrada motociclistico in un contesto prestigioso così da fare avvicinare i giovani a questo sport. Manifestazione in collaborazione con UISP Motorismo Marche che nasce dalla sinergia tra l’Associazione Fanoff Road, il Comune di Fano, la Cooperativa Albergatori e gli stessi concessionari del Lido che hanno messo a disposizione le loro spiagge. Il Presidente degli Albergatori Luciano Cecchini sottolinea come questo grande ritorno della UISP a Fano sia importante per il numero di piloti provenienti da tutta Italia che soggiorneranno a Fano nel fine settimana.



Per info pagina facebook dell’Associazione fanese Fanoff Road

Mail: direttivo.fanoffroad@gmail.com