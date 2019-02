Al Teatro della Fortuna di Fano spettacolo “Tre quarti di Ensemble Veronique”

25 Febbraio 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Giovedì “grasso” tutti a teatro per il Carnevale di Fano con Andar per fiabe! La rassegna promossa da AMAT con il sostegno di MiBAC, Regione Marche, in collaborazione con i Comuni del territorio, la Provincia di Pesaro e Urbino torna al Teatro della Fortuna di Fano – in collaborazione con la Fondazione Teatro della Fortuna di Fano – con Tre quarti dell’Ensemble Veronique, uno spettacolo adatto a tutta la famiglia, un giocoso, divertente e raffinato connubio di clownerie, equilibrismo, giocoleria, musica dal vivo e teatro d’oggetti che sostituisce Scracth & Stretch di Circo El Grito, previsto nel cartellone di Andar per fiabe e annullato a causa di un infortunio della performer Fabiana Ruiz Diaz.

Tre quarti – spettacolo vincitore Premio Scintille 2 0 1 7 – miscela diversi linguaggi teatrali, musicali e circensi a servizio di una narrazione convincente ed emozionante. I giovani interpreti dimostrano una rara capacità di coesione in grado di costruire i personaggi attraverso le particolarità delle singole attitudini performative che riescono a trovare un linguaggio comune di indubbia suggestione.

Tre artisti, forse tre ex-militari, per cercare di sopravvivere al dopoguerra, spendono le loro abilità di musicisti, acrobati e attori sulle assi scricchiolanti di un vecchio palcoscenico viaggiante, accompagnando l’affascinante vedette Veronique. Lo spettacolo ha inizio, ma c’è un’assenza, come riuscire a continuare? Come colmare questo vuoto? I tre non possono fare altro che aspettare e nel frattempo ingannare l’attesa intrattenendo il pubblico. E così, mentre il tempo passa, il fare viene sostituito dai ricordi e dai desideri. Ed è in questo tempio di attesa che si alternano numeri di grande comicità e abilità a spazi di immaginazione e poesia, spazi in cui anche lo spettatore trova possibilità di dialogo e in cui il teatro si manifesta nella sua essenza di relazione tra attori e spettatori e di condivisione di un’esperienza che nella fragilità trova la sua forza. Si sopravvive, in equilibrio sospesi sul filo di quel che è stato, confusi nel cercare di capire se la rabbia infuocata che lascia l’assenza vada fatta bruciare o sia da spegnere dal soffio leggero di un compagno. Così in un rocambolesco rincorrersi di gerarchie e traversie l’Ensemble tenterà di mettere in scena, ancora una volta, il proprio spettacolo: pochissime parole, tanta musica e poesia. Mesdames et Messieurs lasciatevi stupire e sbirciate dietro al sipario dove umanità e spettacolo si uniscono. Luca Salata, Tommaso Brunelli e Davide Salata

Tre quarti – prodotto da Compagnia Samovar, Scuola di circo Bolla di sapone – è scritto e interpretato da Luca Salata, Tommaso Brunelli e Davide Salata. La regia è di Giacomo Costantini, disegno luci di Matteo Rubagotti. Per informazioni: biglietteria Teatro della Fortuna di Fano tel. 0721 800750, Amat 0721 3592515 – 366 6305500. Inizio spettacolo ore 17.