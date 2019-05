Alessia Lucarelli 19 anni di Calcinelli, è la bella d’Italia delle nevi 2019

2 Maggio 2019 // di Fanoinforma // Comments

Calcinelli di Colli al Metauro (PU) – Si é svolta in Abruzzo a Ovindoli nota località’ sciistica,dal 24 al 28 aprile,la 39^ finale nazionale del concorso LA BELLA D’ITALIA delle nevi sessione invernale,50 le finaliste nazionali provenienti da tutte le regioni d’Italia capitanate dai rispettivi agenti regionali. Per la nostra regione, Francesca Cecchini Pinkeventi Fano con il suo gruppo formato da 10 ragazze marchigiane che hanno conquistato le fasce regionali nelle varie tappe del tour ed elette in finale regionale a Cingoli.

Ospiti della direzione nazionale del concorso e del comune di Ovindoli le ragazze hanno trascorso i 3 giorni antecedenti la finale nazionale tra passaggi giuria, shooting fotografici,videoclip, prove finalissima dopo essere state presentate ufficialmente il 25 aprile nella piazza del paese.

Sabato 27 aprile la giuria ha eletto a pieni voti Alessia Lucarelli, 19 anni di Calcinelli Colli al Metauro (PU) corona nazionale; sono stati assegnati anche 11 titoli nazionali e menzioni speciali. Tra questi, titolo nazionale La Bella del Gran Sasso a Natalia Kniaziowska 18 anni compiuti il giorno prima,di Fano e menzione speciale con accesso diretto alla finale nazionale estiva all’Isola D’Elba per Nicole Manenti 15 anni di Pesaro. Ottimo risultato per la nostra regione. Le selezioni per il tour estivo 2019 ripartiranno tra maggio e giugno..info alla pagina facebook La Bella d’Italia Marche e Romagna o al 3332047458 agente esclusivo regionale Francesca Cecchini.