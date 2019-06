AmiAmo il Tartufo a Pergola: 5 week-end per gustare il tartufo e i migliori vini locali

14 Giugno 2019 // di Fanoinforma // Comments

Pergola (PU) – Torna, dopo il successo delle prime due edizioni, AmiAmo il Tartufo a Pergola: menù ed aperitivi a base del diamante della terra a costo promozionale, nei ristoranti, agriturismi e bar della città, uno dei Borghi più belli d’Italia. Ad organizzare l’iniziativa, in programma per ben cinque week-end tra giugno e luglio, Isidori Tartufi in collaborazione con i ristoranti e i bar locali, per promuovere e valorizzare grandi eccellenze del territorio, il tartufo, ma anche gli ottimi vini, dal Pergola Rosso Doc al Visciolato. Quattro Stagioni per conoscerlo, un giorno per amarlo: Pergola, in provincia di Pesaro Urbino, nelle Marche, si conferma città del tartufo tutto l’anno.

Dal 15 Giugno al 14 Luglio, tutti i week-end nella città dei Bronzi dorati profumeranno del prezioso tubero. Quattro agriturismi, 2 ristoranti, 3 bar, 4 vini Doc, 1 vino IGT, 3 visciolati, 6 “Menù al Tartufo Nero estivo” al prezzo convenzionato di 25 euro, tre calici di vino inclusi: sono questi i numeri del gustoso evento che ha la finalità di far conoscere le migliori tipicità locali e al contempo le bellezze di Pergola. E per una sosta veloce, gli organizzatori hanno anche pensato a sfiziosi aperitivi al tartufo al prezzo di 5 euro. Le date dell’iniziativa sono: 15-16 Giugno; 22-23 Giugno; 29-30 Giugno; 6-7 Luglio; 13-14 Luglio.

Protagonisti di AmiaAmo il Tartufo sono: Agriturismo “Ca’ Sorci” (3336783300); Agriturismo “Il Casale” · (0721 734879); Agriturismo “Locanda Magnoni” (338 2922176); Agriturismo “XIX Secolo” (338 2769135); Osteria “La Pergola” (0721 734297); Osteria “Trattoria del Borgo” (0721 735736). Proporranno invece aperitivi: Anna Bar; Il Decanter; Osteria “Trattoria del Borgo”. Piatti a base di tartufo, annaffiati dai migliori vini del territorio: “Vernaculum”, Pergola Aleatico DOC, “Fiori”, Pergola Rosato DOC, “Albaspino”, Bianchello del Metauro DOC, “Wihsila”, Visciolato, della Fattoria Villa Ligi; “Viatoris”, Pergola Rosso DOC, “Bella Luce”, Marche Rosso IGT, “Vin di Visciole”, Visciolato, dell’Azienda Agricola Rovelli; “Visciolì”, Visciolato, dell’Azienda Agricola Gentilini.

Per i bambini sotto i 10 anni, il menù è al prezzo di 10 euro.

I profumi della tavola, i prodotti enogastronomici tipici, si mescoleranno con l’arte e la cultura di uno dei borghi più belli d’Italia: l’ideale per trascorrere al meglio cinque week-end estivi. Per maggiori informazioni: pagina Facebook Amiamo il Tartufo a Pergola.