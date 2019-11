Ancora un premio per Andrea Urbani, il suo panettone ha il miglior packaging d’Italia

29 Novembre 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Anche l’occhio vuole la sua parte. Ne sa qualcosa il maestro pasticcere Andrea Urbani che, ancora una volta, ha portato il nome della città di Fano in giro per l’Italia grazie alle sue dolci creazioni, vere e proprie opere d’arte. In questo caso, protagonista è stato il panettone, dolce natalizio per antonomasia, e principe della gara “Panettone senza confini”, un’iniziativa unica nel suo genere, organizzata a Palermo che ha portato in Sicilia, panettoni artigianali provenienti da tutta Italia. Oltre che per il gusto strepitoso, ad incantare la giuria composta da maestri del calibro di Iginio e Debora Massari, Giovanni Pace, Vincenzo Tiri, Piergiorgio Giorilli e Fabrizio Donatone moderati dall’organizzatore dell’evento Fausto Morabito, è stata l’estetica curata minuziosamente da Urbani della Pasticceria Guerrino, che gli ha valso il titolo di miglior packaging d’Italia.