“Angelo 2.0”, a Fano apre il primo locale gestito da professionisti dell’inclusione sociale e della ristorazione

Fano (PU) – Professionisti del settore e persone con fragilità insieme perché la pizza più buona è quella al gusto di inclusione. A Rosciano di Fano riapre la storica pizzeria Angelo ma lo fa in una veste del tutto nuova con l’aspetto culinario che va di pari passo con quello sociale.

Angelo 2.0, infatti, questo il nome del nuovo locale che alzerà la saracinesca mercoledì 21 novembre alle 18.30 in via Cespi, sarà un ristorante “inclusive”, dove a fianco di professionisti e neo cooperatori, tra cui due collaboratori della passata gestione, lavoreranno, con diversi incarichi e in vario modo e misura, alcune persone con diversi tipi di disagio, le quali opereranno in modo particolare in sala e nella relazione con i clienti. Nell’organico sono presenti educatori in grado di ottimizzare le prestazioni dei ragazzi inclusi ed armonizzare l’attività dell’intera squadra.

L’iniziativa di imprenditorialità sociale, tra le poche della regione Marche, pone al centro della sua azione il tema della dignità del lavoro, quel lavoro che, come dice Papa Francesco, fa parte del piano di amore di Dio ed è un elemento fondamentale per la dignità di una persona. Il tema della dignità del lavoro è particolarmente sentito nell’ambito della “fragilità” di persone per le quali, a causa della loro particolare situazione psico-fisica o sociale, le porte del mercato del lavoro talvolta sono irrimediabilmente chiuse. Le leggi sul collocamento obbligatorio dei disabili, pur operanti nella legislazione del nostro Paese e nella prassi del nostro tessuto produttivo, riescono a coprire solo alcune situazioni, peraltro di non eccessiva gravità.

Spinto da queste profonde convinzioni, un gruppo di amici che collaborano insieme in diverse realtà di volontariato e terzo settore della nostra città, era da tempo alla ricerca di una opportunità per realizzare anche a Fano un’esperienza che coniugasse imprenditorialità sociale e fragilità nel mondo della ristorazione, sull’esempio di tante fortunate esperienze di ristoranti inclusive sorti in più parti d’Italia come “La trattoria degli amici” nel quartiere Trastevere di Roma.

I primi ad accogliere favorevolmente l’idea sono stati proprio Angelo e Marziano Sfuggiti, titolari del ristorante, pizzeria, tavola calda Da Angelo, che hanno acconsentito con entusiasmo e convinzione alla cessione e alla conversione in chiave sociale del loro storico locale, garantendo una collaborazione piena, oltre che operativa per il primo periodo di attività, in cui presidieranno personalmente lo start up della nuova gestione.

Al fine di rilevare l’attività è stata costituita una società di scopo denominata “I solidali srl” a cui hanno partecipato 12 volenterosi. La gestione è stata affidata alla Cooperativa Sociale i Talenti, attiva a Fano dal 2004 e impegnata in diverse attività commerciali nate e cresciute con l’intento principale di attuare inclusione socio-lavorativa di persone svantaggiate; una progettualità resa possibile dalla capacità di ascoltare e comprendere le necessità poste da interlocutori quali i Servizi Sociali, Caritas Diocesana, Ambito Sociale, Distretto (DSM) trasformandola in accoglienza, osservazione e accompagnamento di persone in difficoltà nella vita e nel mondo del lavoro.

“Angelo 2.0 – spiegano i nuovi gestori – vuol salvaguardar la storia e l’avviamento dello storico locale (la scelta del nome non è casuale) e, al tempo stesso, farne la release, l’aggiornamento, in chiave sociale e solidale”.

Dopo i lavori di ristrutturazione dei locali e la messa a punto degli organici gestionali, lo staff ora è pronto a partire e lancia un messaggio a tutta la futura clientela: “A quanti avevano già scelto in passato la Pizzeria da Angelo – dicono – apprezzandone la qualità dei cibi e del servizio, chiediamo di continuare a venire perché, in aggiunta a tutto quello che c’era, troveranno qualcosa in più in termini di volti, di relazione, di umanità, di leggerezza. A tutti gli altri diciamo che per le vostre serate in pizzeria con la famiglia, con gli amici, con i fidanzati o le fidanzate, per le vostre feste di compleanno e di laurea, per i vostri anniversari, per le vostre cene di lavoro, per le vostre cene di catechismo, di fine anno scolastico e per ogni altra occasione, ‘Angelo 2.0” , con i suoi 120 coperti all’interno e 40 all’esterno, potrà diventare il vostro locale di riferimento dove le pizze, già squisite di loro, avranno un sapore nuovo, unico ed inimitabile: il sapore della solidarietà”.