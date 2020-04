Approvata la mozione Talè che prevede un compenso straordinario agli operatori della sanità

21 Aprile 2020 // di Fanoinforma // Comments

Regione Marche – Nella seduta odierna l’Assemblea legislativa delle Marche ha approvato la mozione di Federico Talè per riconoscere un compenso straordinario a tutti gli operatori sanitari finalizzato a remunerare il disagio e il rischio a cui sono sottoposti in questi mesi a causa dell’emergenza Coronavirus.

“Il voto favorevole rappresenta un segnale importante da parte del Consiglio – sottolinea l’esponente di Italia Viva –, che in tal modo ha giudicato doverosa la premialità economica prevista nel mio atto di indirizzo; e va a rafforzare l’ottimo lavoro intrapreso dal presidente con le organizzazioni sindacali, che ha già stabilito a tale scopo risorse per 20milioni e 319mila euro, equivalenti, vista la proporzione di abitanti e operatori sanitari ai 60milioni stanziati per la stessa finalità dall’Emilia Romagna”.

“Mi preme evidenziare – prosegue Talè – che la mozione include tra i beneficiari dell’incentivo economico anche gli operatori che lavorano al di fuori delle strutture specificamente dedicate ai pazienti Covid-19 e che il compenso dovrà decorrere dall’inizio dell’emergenza. Lo spirito di dedizione e il grande altruismo coi quali i nostri operatori sanitari stanno portando avanti il lavoro in questo periodo drammatico, mettendo a rischio la loro stessa vita, merita un riconoscimento adeguato. Per tutti: medici, infermieri, oss, tecnici, addetti ai front office, ausiliari, addetti alle pulizie e alla sanificazione, anche se non sono dipendenti della Regione. Per altro, il protocollo con i sindacati, come ha puntualizzato durante i lavori consiliari il presidente, prevede lo stanziamento di ulteriori risorse rispetto ai 20milioni qualora il governo centrale disponesse delle deroghe ai tetti di spesa”.

“Interpreto il voto odierno del consiglio regionale – conclude Federico Talè – anche come l’espressione di riconoscenza di tutti i marchigiani ai nostri eroi in corsia, per l’altissimo senso del dovere, lo spirito di sacrificio e l’impegno quotidiano profuso per salvare vite umane e garantire a tutti le cure migliori”.