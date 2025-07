Carla Mascitelli eletta presidente CNA Benessere e Sanità delle Marche

0 Condividi Facebook Twitter

Ancona – Carla Mascitelli è la nuova presidente di CNA Benessere e Sanità delle Marche. L’imprenditrice pesarese, che già ricopriva analoga carica a livello provinciale, è stata eletta nel corso dell’assemblea elettiva regionale dell’Unione Benessere e Sanità dell’associazione svoltasi ad Ancona.

La Mascitelli, da oltre 20 anni nel settore dell’estetica e del dimagrimento, è diventata una figura di riferimento a livello regionale e nazionale nel suo settore. Titolare di due centri: uno dedicato alla cura estetica e al modellamento corporeo, l’altro – Longevity – primo centro multidisciplinare di psicologia estetica nelle Marche, nato per unire benessere fisico, mentale ed emotivo.

Esperta in trattamenti viso e corpo, Carla Mascitelli è anche formatrice per professionisti del settore estetico e medicale, con competenze nello sviluppo di protocolli personalizzati e nell’uso delle tecnologie avanzate. La sua visione è guidata dalla ricerca costante dell’innovazione, della qualità e dell’equilibrio tra scienza e benessere. Appassionata del suo lavoro e fortemente impegnata nella valorizzazione della categoria, è sempre in prima linea per supportare colleghi e operatori del settore. La sua elezione a Presidente Regionale CNA Benessere e Sanità nasce da un percorso coerente di ascolto, progettualità e capacità organizzativa.

“Organizzatrice di convegni e iniziative professionali – dice il presidente CNA Pesaro e Urbino Michele Matteucci – Carla Mascitelli si è sempre distinta per la sua visione lungimirante, il suo approccio pratico e il suo impegno concreto nel promuovere formazione, crescita e tutela per il settore del benessere e sanità”.