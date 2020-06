Assegno di cura per anziani non autosufficienti: È possibile presentare domanda fino al 30 giugno

3 Giugno 2020 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Il Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale n. 6, con delibera n.53 del 27.02.2020, ha approvato le linee di indirizzo per l’utilizzo del Fondo regionale per gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti, sulla base dei criteri di riparto definiti dalla Regione Marche con DGR n. 1138 del 30/09/2019. Le somme disponibili per la realizzazione di tali interventi, pari ad € 543.918,31, sono state ripartite secondo le seguenti percentuali:

– 30% (pari ad € 163.175,49) da destinare alla realizzazione del Servizio di Assistenza Domiciliare (così come stabilito dalla predetta norma regionale);

– 70% (pari ad € 380.742,82) per la realizzazione della misura dell’Assegno di cura.

L’avviso pubblico per l’erogazione dell’assegno di cura ha come destinatari gli anziani ultra-sessantacinquenni non autosufficienti, con certificazione di invalidità pari al 100% e con il riconoscimento definitivo dell’indennità di accompagnamento (e che quindi necessitano di interventi di supporto assistenziali o da parte di familiari, anche non conviventi, o mediante assistenti familiari in possesso di regolare contratto di lavoro), residenti e domiciliati in uno dei nove Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 6 (Fano, Fratte Rosa, Mondavio, Mondolfo, Monte Porzio, Pergola, San Costanzo, San Lorenzo in Campo e Terre Roveresche).

Il beneficio dell’assegno, di entità pari ad € 200,00 mensili, avrà durata dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 e sarà erogato con cadenza bimestrale, con la possibilità di erogare sino a 2 assegni nel caso di compresenza di più persone non autosufficienti residenti nello stesso nucleo familiare.

Tutti i requisiti e la documentazione necessaria per la domanda, che dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 giugno p.v., potranno essere consultati sul sito istituzionale dell’Ambito Sociale n.6 (www.ambitofano.it) e su quello del Comune di Fano Ente capofila.

Assessore Tinti: “Questa misura dimostra ancora una volta che il prendersi cura delle persone più fragili rappresenta una priorità, come Ambito Sociale, del nostro agire politico, non solo ideale ma concreta, visto che i beneficiari potranno contare su un aiuto economico di 200 euro per 12 mesi che rappresenta un sostegno importante per quegli anziani che, magari dopo una vita di sacrifici, ora hanno bisogno della solidarietà della comunità”

Dott.ssa Galdenzi: “Tengo a precisare che la pubblicazione del presente avviso è stata posticipata a causa dell’emergenza COVID19 al momento in cui le persone potessero tornare a recarsi presso gli uffici dei sindacati per far redigere l’Isee 2020, indispensabile alla presentazione delle domande. La somma totale disponibile per questa misura permetterà l’erogazione di 158 assegni di cura”.