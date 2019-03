Asur, entro il primo aprile vanno rinnovati i certificati di esenzione del ticket

26 Marzo 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano – Sono 4.492 i cittadini ai quali in questi giorni Asur Marche sta inviando i documenti per l’autocertificazione per l’esenzione del ticket. Dal primo aprile, infatti, i cittadini che ne hanno diritto sulla base delle specifiche casistiche di legge dovranno rinnovare l’esenzione e al fine di evitare disservizi e file agli sportelli, da marzo del 2018, la Regione Marche ha stabilito che le esenzioni autocertificate da soggetti con più di 65 anni per i codici E01, E03 ed E04 non hanno più scadenza.

Purtroppo però, nella fase di applicazione di questa disposizione lo scorso anno, si erano presentati problemi legati al sistema informatico e coloro che si erano prontamente presentati allo sportello avevano ricevuto una scadenza nella certificazione datata 31 marzo 2019. Ecco perché in questi giorni la Direzione Generale di Asur Marche, ha predisposto le necessarie indicazioni operative a tutte le proprie strutture nelle Aree Vaste che consentiranno l’invio a domicilio della certificazione. Ciò eviterà al cittadino la necessità di presentarsi di persona agli sportelli. Il numero (4492) è destinato comunque a variare in quanto non tiene conto di decessi, trasferimenti, ecc.

“Va anche precisato – si legge in una nota – che comunque il Ministero delle Finanze inserirà nell’ anagrafe assistiti a disposizione dei MMG e Pediatri di Libera scelta i dati attualmente in loro possesso corrispondenti ai cittadini esenti, incrociati con quelli del sistema anagrafico sanitario regionale. Pertanto anche chi nel frattempo non avrà ricevuto la lettera con il nuovo certificato a domicilio potrebbe godere del diritto acquisito”.