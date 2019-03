Autodifesa per donne. Corso gratuito organizzato dall’U.S. Acli Marche

18 Marzo 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di autodifesa per donne che prenderà il via mercoledì 3 aprile con lezione inaugurale presso la sede di ASD Know Yourself in via Flaminia 284 a Cuccurano. Si tratta della terza edizione di una iniziativa dell’Unione Sportiva Acli Marche che si svolge col patrocinio e con il contributo dell’Assemblea legislativa – Consiglio regionale delle Marche. Alle due precedenti edizioni del corso hanno partecipato diverse donne che hanno potuto apprendere varie tecniche di autodifesa. Alla realizzazione dell’iniziativa collaborano anche l’U.S. Acli comitato provinciale Pesaro/Urbino, il Comune di Montelabbate, Pathfinders Martial Arts, Asd Know Yourself, l’Usn nazionale Kung fu e lotte associate, Kung fu Way of life.

Il corso consiste in un totale di 8 lezioni. Dal 3 aprile ogni mercoledì fino al 24 con inizio alle ore 18,30 l’appuntamento è presso Asd Know Yourself in via Flaminia n. 284 a Cuccurano (Fano). Le altre 4 lezioni si svolgeranno presso la palestra della scuola primaria in via Mentana ad Osteria Nuova a partire dal 6 aprile ogni sabato dalle ore 16. Per informazioni e per le iscrizioni ci si può rivolgere ai seguenti recapiti: 3929483275 (Mirko Brualdi, referente tecnico del corso) o brumba@hotmail.it.