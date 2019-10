Bande Musicali: per questo 2019 la giunta regionale s’impegna a trovare risorse

21 Ottobre 2019 // di Fanoinforma // Comments

Regione Marche – Approvata all’unanimità in Consiglio regionale delle Marche la mozione del vice Presidente dell’Assemblea legislativa, primo firmatario e relatore, Renato Claudio Minardi che impegna la giunta regionale a reperire risorse regionali necessarie, da destinare al finanziamento dei corsi di orientamento musicale, per bande e corali, relativamente all’anno 2019 nonché a garantire con la legge di approvazione del bilancio stanziamenti costanti nel triennio 2020/2022.

In aula il vice Presidente Minardi ha sottolineato come “Le radici popolari della tradizione di un paese sono contenute anche nella musica delle bande cittadine che svolgono un ruolo determinante nella diffusione della cultura musicale e nell’aggregazione sociale e identitaria delle nostre comunità” dichiara il Vice Presidente del Consiglio regionale, “I corsi di orientamento musicale – dichiara Minardi – sono diventati una notevole opportunità di formazione, conoscenza e promozione della musica, in quanto offrono una preparazione approfondita e articolata su più livelli, unendo teoria e pratica strumentale. E’ opportuno quindi – continua il vice Presidente Minardi – non interrompere la continuità degli stanziamenti al fine di sostenere queste realtà così importanti e la progettualità continuativa che viene offerta. La mancata previsione di risorse crea difficoltà ed incertezza mentre è necessario prevedere copertura finanziaria ai corsi già realizzati nell’anno scolastico 2017/18 e dare con dare continuità agli stessi nel bilancio per il triennio 2020/2022. Va riconosciuto il grande lavoro svolto dalle associazioni promotrici che provengono sia dai piccoli comuni che dalle realtà più grandi”.