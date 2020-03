Bandiera bianca per la ColleMar-athhon: la Maratona dei Valori è ufficialmente annullata

29 Marzo 2020 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – La bandiera tricolore che solitamente sventola alla partenza e all’arrivo si trasforma in bandiera bianca: la ColleMar-athon 2020 è ufficialmente annullata e così anche l’Half Marathon in programma con partenza da Mondolfo.

Ci hanno provato in tutti i modi gli organizzatori a trovare una data alternativa ma il prolungarsi dell’emergenza, che già gli aveva indotti a comunicare la sospensione (in calendario la gara podistica da Barchi a Fano era prevista per il 3 maggio), ha reso inevitabile la decisione dell’annullamento con arrivederci al 2 maggio 2021.

“Ci è sempre piaciuto fare le cose in grande – afferma il presidente del comitato organizzatore, Annibale Montanari – e quest’anno purtroppo non ci sono i presupposti. Indire la ColleMar-athon per settembre o ottobre comporterebbe avere meno iscritti dei soliti 1.000 e passa che ogni anno ci scelgono e in più metterebbe in difficoltà tante altre realtà che sono sempre al nostro fianco e questo non vogliamo che accada per nessun motivo. Non da ultimo poi, il fatto che organizzare un evento di tale portata in pochi mesi non è pensabile pertanto preferiamo fare un passo indietro e concentrarci sull’anno prossimo e sul creare, insieme al Comune di Fano, un arrivo da brividi all’Arco d’Augusto, proprio sotto lo sguardo vigile di Cesare Ottaviano”.

Come ben spiegato da Montanari, in autunno sono diverse le mezze maratone o le 10 km in programma nelle vallate del Cesano e del Metauro e organizzare nello stesso periodo la ColleMar-athon potrebbe voler dire “togliere iscrizioni” ad altre associazioni, cosa questa che andrebbe a cozzare con i principi della Colle che, di nome e di fatto, rimane la Maratona dei Valori come conferma la donazione che l’Asd ColleMar-athon ha effettuato in favore di Marche Nord.

Prima dell’avvento dell’emergenza sanitaria erano circa 500 gli atleti iscritti per i quali ora c’è una duplice alternativa: o richiedere il rimborso attraverso il sito www.collemar-athon.com oppure continuare ad allenarsi (sempre nel rispetto delle norme) in preparazione del 2021, quando si correrà la 18esima edizione. Chi ha già versato la quota, infatti, sarà automaticamente iscritto per il 2021 senza bisogno di dover effettuare di nuovo l’iscrizione.