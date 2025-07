Aumentano a 30 le Bandiere Arancioni per le Marche

0 Condividi Facebook Twitter

Regione Marche – Aumentano anche quest’anno le Bandiere Arancioni nei borghi marchigiani: “Sono 30 le Bandiere Arancioni che oggi sventolano nei nostri borghi: una certificazione dell’alta qualità dell’accoglienza, dei servizi turistici e dell’impegno delle comunità locali – ha detto il presidente della Regione Francesco Acquaroli alla cerimonia regionale di consegna che si è svolta ieri pomeriggio a Camerino – un momento per esprimere la gratitudine della Regione per chi ogni giorno si impegna per un turismo sostenibile e di qualità. Con grande orgoglio le Marche si confermano la terza regione italiana per numero di Comuni insigniti dal Touring Club di questo prestigioso riconoscimento. Un risultato che premia il lavoro costante delle amministrazioni, degli operatori e dei cittadini nel valorizzare il nostro straordinario territorio, che ha un enorme potenziale sul quale in questi anni abbiamo fortemente creduto e investito”.



Numero che può crescere, auspica Acquaroli, grazie alla grande azione per valorizzare l’entroterra e recuperare il significato dei borghi: “Questi riconoscimenti creano un circuito virtuoso, sono sinonimo di eccellenza e diventano punto di riferimento per tanti. Continueremo a lavorare per accrescere il numero e migliorare la nostra regione che tramite i borghi e l’entroterra può ritrovare competitività dal punto di vista del turismo, esaltare il patrimonio enogastronomico e culturale, vantare tante tradizioni del folklore. Siamo sulla strada giusta per ridare autenticità e forza a un territorio straordinario. Oggi è l’occasione per rivendicare l’orgoglio per la bellezza della nostra terra”.

Il marchio viene attribuito ai territori che promuovono un turismo di qualità, con iniziative tese a valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico, la ristorazione, la degustazione dei prodotti tipici, la conoscenza delle tradizioni e dei costumi locali.





Nel 2025 la Regione Marche ha ottenuto 30 bandiere arancioni, classificandosi terza tra le regioni italiane con i comuni di: Acquaviva Picena (AP), Amandola (FM), Apecchio (PU), Camerino (MC), Cantiano (PU), Cingoli (MC), Corinaldo (AN), Frontino (PU), Frontone (PU), Genga (AN), Gradara (PU), Mercatello sul Metauro (PU), Mondavio (PU), Montalto delle Marche (AP), Montecassiano (MC), Montelupone (MC), Monterubbiano (FM), Morrovalle (MC), Offagna (AN), Ostra (AN), Ripatransone (AP), San Ginesio (MC), San Severino Marche (MC), Sarnano (MC), Serra San Quirico (AN), Staffolo (AN), Urbania (PU), Urbisaglia (MC), Valfornace (MC), Visso (MC).