Urbino Food Fusion, il Ristorante Portanova lancia un ponte con l’Oriente

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Urbino – Piatti internazionali e tradizione locale. Il gusto di paesi lontani mescolati tra loro e quelli del territorio. È la sfida che si rinnova anche quest’anno con UFF 2026 Urbino Food Fusion (format ideato da CNA di Pesaro e Urbino, con il sostegno e la collaborazione determinante del Comune di Urbino), per valorizzare la fantasia, la creatività, il talento e il coraggio di ristoratori e chef. Una sfida in programma per un intero week-end (da venerdì 24 a domenica 26 luglio) nella suggestiva cornice del Giardino pensile dell’ex Monastero di Santa Chiara (Isia) che tenta con il gusto e i sapori di accorciare distanze e tradizioni e di far scoprire piatti e ricette nuove. Collaborano all’iniziativa l’Isia (l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche), che ha realizzato anche le grafiche dell’iniziativa, la Camera di Commercio delle Marche ed il Confidi Uni.co. Partecipano gli chef di otto ristoranti ed una gelateria di Urbino che proporranno 16 piatti abbinati che si richiamano ad altrettanti paesi del mondo a vini e birre del territorio.

Ci sarà inoltre una selezione di artigiani del territorio associati a CNA che esporranno i loro manufatti. Ma vediamo di conoscere meglio i protagonisti dell’iniziativa. Iniziamo il nostro viaggio con Portanova, l’elegante e intimo ristorante di via Cesare Battisti gestito da Giuseppe Portanova (di qui il nome del locale) e da sua moglie Silvia Sacchi. Un ristorante con una ventina di coperti; una vera e propria scelta per associare la cucina all’emozione.

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Per Giuseppe Portanova, che si porta in dote un ricchissimo curriculum e viaggi nel mondo, Urbino Food Fusion è un approdo ideale ed anche un modo per dare sfogo alla sua grande creatività che si sposa ad una cucina attentissima alle materie prime (sempre di elevata qualità); a metà strada tra mare e montagna; tra tradizione e innovazione con una spiccata attenzione alla stagionalità.

Per UFF Urbino Food Fusion, dove i piatti internazionali si confrontano tra loro o con quelli del territorio spesso mescolandosi, Giuseppe ha ideato un incontro sorprendente tra tradizione marchigiana e sapori d’Oriente. Dal Giappone arriva il Temaki di Crescia Sfogliata con sardoncini scottadito, mentre la Thailandia ispira l’ArrosTHAIcino, un originale connubio tra arrosticino di pecora, salsa thai e pecorino stagionato. In abbinamento il Portanova Drink con Sangria in Cesana Collesi Gin tonic, pompelmo e salvia.

Insomma, un viaggio tra i sapori che vi stupirà e che vi lascerà un’emozione, parola di Giuseppe e Silvia.

Portanova Ristorante, Via Cesare Battisti, 67 portanovaristorante.urbino@gmail.com