Turismo in Festa, a Gabicce Mare tre serate sold-out

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Gabicce Mare (PU) – Un successo straordinario a Gabicce Mare l’inizio di Turismo in Festa, la manifestazione organizzata, come sempre, da Confcommercio Marche Nord e Gruppo Albergatori Multiservizi, con il contributo del Comune e il sostegno di 50&Più, RivieraBanca, Ente Bilaterale Commercio e Turismo Pesaro Urbino, Regione Marche e Camera di Commercio. Sotto le stelle, nella splendida cornice di Piazza del Municipio, si sono esibiti gli “OperaPop”, Cristina Di Pietro & Pop Deluxe e Stefano Ligi Applausi, divertimento e complimenti per l’altissima qualità delle proposte. Molto soddisfatti gli organizzatori, presenti, tra gli altri, il presidente Angelo Serra, la direttrice Agnese Trufelli, la responsabile comunicazione e immagine Valentina Tonelli, la sindaca Marila Girolomoni e Domenico Montillo dell’Ente Bilaterale, per la riuscita di un evento che da ben undici anni attira tanti turisti, facendo trascorrere delle bellissime serate.

Ma non è finita qui. Ad agosto, infatti, altri tre appuntamenti assolutamente da non perdere.

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Venerdì 7 si partirà con i “The Bloody Mary”: un concerto spettacolo tributo ai Beatles. Nei loro live si avvalgono, oltre ai classici strumenti, anche di tantissima tecnologia, con proiezioni di filmati e video, creando una esperienza unica nel suo genere. Il gruppo musicale che racconterà, in musica, la vita e le canzoni dei ” favolosi scarafaggi di Liverpool” si avvale, eccezionalmente per la serata del 7 agosto, del fondatore e Presidente dell’associazione “Beatles Senigallia”, Paolo Molinelli.

Sabato 8 andrà in scena lo spettacolo teatrale-musicale “Those revolution years”. Verrà rappresentata la scena musicale inglese e italiana dal 1969 al 1979, trasportando il pubblico in un vero e proprio “sogno ad occhi aperti”. In scena una band composta da ben sette musicisti. A guidare il racconto Andrea Bratta, diplomato al C.E.T. di Mogol e formatosi come performer di musical presso il Teatro Sistina di Roma diretto da Massimo Romeo Piparo. Lo spettacolo è stato inserito nelle attività culturali di “Pesaro Capitale Italiana della Cultura”.

Ultima serata domenica 9 con lo spettacolo “Zio Rufus Y la Sesiòn Cubana Orchestra”: omaggio a “La Sesión Cubana” di Zucchero e all’album “La rosa blanca”. Uno spettacolo pensato per far rivivere al pubblico le sonorità cubane, il calore dei fiati e l’intensità delle ballate che hanno reso questa produzione una perla nella discografia italiana ed internazionale. La formazione è composta da 10 musicisti, la voce quella di Marco Monterosso.