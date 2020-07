“Bella bella bella”: un brano ricco di sensualità. Stefano Fucili conquista la Polonia

8 Luglio 2020 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Dal 5 giugno è uscita nelle radio italiane e all’estero il nuovo singolo del singer songwriter marchigiano Stefano Fucili, dal titolo Bella Bella Bella (RNC Music). Il brano, un coinvolgente reggaeton carico di ritmo romanticismo e sensualità, è un’ode alla bellezza femminile di tutte le donne, “Ritengo” dice Stefano “che ogni donna in uno sguardo, in un sorriso, in un suo movimento possa esprimere la sua bellezza ed unicità” e vuole anche essere uno stimolo alla ripartenza nel complesso momento che stiamo vivendo, una dedica alla donna più bella del mondo l’Italia.

Il brano, arricchito dalla incursione del rapper spagnolo Blaco, è pubblicata da RNC Music label milanese dello storico discografico Nico Spinosa (fautore del successo di TIziano Ferro all’estero) ed è stato già pubblicato oltre che in Italia anche nei paesi Polonia, Scandinavi, Russia, Brasile, Sud Korea, Slovacchia, Turchia. In particolare, la canzone in Polonia (distribuita dalla major Universal Music Polska) è in programmazione in alta rotazione in tantissime radio ed è entrata nella Top 10 di RADIO FAMA network polacco, unico brano italiano tra nomi di big del calibro di Ariana Grande, Harry Styles, Justin Bieber, inserita anche in una delle più importanti compilation dell’estate BRAVO HITS LATO 2020.



La canzone è partita molto bene anche in Italia entrando nella TOP 10 della classifica radio emergenti indipendenti, ed è on air in radio di diversi paesi come Danimarca, Australia, Slovacchia e Slovenia. La canzone è stata scritta e prodotta da Stefano in collaborazione con Giordano Donati e il producer veronese Raf Marchesini, che vantano successi internazionali in ambito dance pop. Il video-clip è stato realizzato a Fano prima del lockdown dal regista Andros Pugolotti e vede la presenza come protagonista della bellissima Chiara Falcone che interpreta una sirena mediterranea che uscita dal mare attraversa la città incrociando lo sguardo di altre donne (la donna matura, le amiche, la ragazza orientale, la bambina…) con uno scambio di ammirazione reciproca e di riconoscimento della bellezza femminile.

“Ho voluto ambiente il video nella mia amata città” dice Stefano “cercando di sfruttare alcuni scorci bellissimi come le spiagge, il lido, la darsena borghese, il centro storico che danno una tipica atmosfera di una bella cittadina italiana, tanto apprezzata all’estero”.



Grazie alla programmazione nel web e nelle tv estere il video di Bella Bella Bella è diventato anche un’occasione di promozione della città di Fano e della Regione Marche, raggiungendo in poche settimane su You Tube migliaia di visualizzazioni come anche il singolo sulla piattaforma di streaming Spotify. Hanno partecipato alla realizzazione del clip Fabrizio Giovannetti (Cameraman), Alessandro Omiccioli (Fotografo), Fabio Batti (Assistente regia), Michela Ranzato (Makeup & Hairestyle), Mattia Diamantini (New Latin Academy) e Tanja Trebbi ( Ballerini ) e come comparse Daniela Benvenuti, Martina Aiudi, Alice Antonioni, Martina Kansengo, Bee Sompis Pungpakwan, Monaldi Linda, Domiziana Vincenzi, Michela Ranzato, Nurcan Apaydin, Sergio Pugolotti, Marco Fucili, Arianna Muccioli, Aylin Pugolotti, Alessandro Pajno, Ornella Agostini.

Il clip è ambientate anche in alcuni locali della città Atelier 54 di Simone Romagnoli, New Latin Academy, Bon Bon Art Cafè e Cucuma Cafè.

Durante l’estate Stefano Fucili seguirà la promozione del singolo con intervista radio e alcuni live dedicati alla presentazione in anteprima del nuovo album la cui uscita è prevista per l’autunno.



LINK PER ASCOLTARE BELLA BELLA BELLA E VEDERE IL VIDEO

http://bit.ly/BellaBellaBella-SF