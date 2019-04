Bellezze in viaggio, sabato si elegge la Bella d’Italia delle Nevi

24 Aprile 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Sono partite questa mattina le 11 ragazze marchigiane che da oggi al 27 aprile saranno ad Ovindoli (in provincia de L’Aquila) per le finali nazionali del concorso La Bella d’Italia delle Nevi. Con loro l’agente esclusivo per Marche e Romagna, Francesca Cecchini (Pink Eventi Fano) che ha organizzato nei giorni scorsi a Cingoli la finale regionale vinta da Alessia Lucarelli di Colli al Metauro.

A cercare di conquistare la fascia insieme a tante altre ragazze provenienti da tutta Italia sono Clarissa Lunghi 18 anni di Fano, Giada Vitale 17 anni di Calcinelli, Maria Francesca Guerrieri 15 anni di Fano, Elisa Silvestrelli 24 anni di Pesaro, Anna Laura Magi Di Noia 15 anni di Fano, Veronica Paolini 14 anni di San Lorenzo in Campo, la stessa Alessia Lucarelli 19 anni di Calcinelli, Giulia Saccinto 18 anni di Senigallia, Natalia Kniaziowska 18 anni di Fano, Martina Mancini 16 anni di Sassocorvaro e Nicole Manenti 14 anni di Pesaro.

Come consuetudine nei concorsi targati Pink Eventi, non saranno solo la bellezza e la moda a recitare un ruolo da protagonista ma anche gli aspetti sociali. Tra le varie sfilate, infatti, è prevista anche un’uscita “di riflessione” sul tema del femminicidio. Il clou della tre giorni sarà sabato sera quando sarà eletta la Bella d’Italia delle Nevi 2019 e saranno assegnati vari titoli nazionali che per molte ragazze, come già successo in passato, possono essere trampolino di lancio per un percorso tra moda, cinema e spettacolo.