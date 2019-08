Birre artigianali da tutta Italia all’ombra di Cesare Ottaviano Augusto

12 Agosto 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Andare a bussare alla porta dei birrifici artigianali della nostra regione per scoprire storie e tradizioni del territorio, con l’introduzione di prodotti del tutto nuovi che verranno presentati accanto a quelli già conosciuti. Questa è l’idea che da anni sottende Birra d’Augusto, l’evento gastronomico ormai entrato a pieno titolo nella tradizione dell’estate fanese, e che quest’anno viene rimarcato con un programma di tutto rispetto.

L’edizione 2019 prevede infatti cinque giorni davvero ricchi, dal 13 al 17 agosto. Non mancheranno stand di cucina toscana, abruzzese, pugliese, siciliana, argentina, panini gourmet e anche altro, per una proposta vasta e adatta a tutti i gusti. Musica dal vivo ogni sera, a partire dalle ore 19:30, supportata con dirette da alcune emittenti radiofoniche.

Si alterneranno sul palco i Rinoceronti, Catch the Giant, Prodigal Sons, Luca Vagnini, Shampisti, ZooTV, Charme Xperience e Borghetti Bugaron Band. Il programma prenderà avvio martedì 13 agosto, alle ore 18, presso la terrazza del Pincio con la conferenza sulle Strade della Birra in collaborazione con il Comune di Apecchio-Città della Birra e l’Associazione Nazionale Città della Birra. A seguire la degustazione di birre artigianali estere a cura di Raffaele Papi, sommelier AIS e delegato per Urbino-Montefeltro dell’Associazione Sommelier Marche, al costo di € 10.





Mercoledì 14 agosto, sempre alle ore 18 si aprirà la serata con l’esposizione di pipe artigianali a cura del

Pipa Club, in collaborazione con gli appassionati di fumo lento provenienti anche dalla vicina Pesaro.

Venerdì 16, dalle ore 16:30, si assisterà allo street cooking show a cura di Maurizio Camiciottoli, che farà

una presentazione sui vari tagli della carne, le relative cotture e gli abbinamenti migliori con salse e

condimenti, a cui seguirà un assaggio gratuito della sua prelibata e selezionata carne toscana. Alle ore 18

scenderanno in campo i partecipanti a “Pincio in gioco”, una sfida aperta a tutti (dai 15 anni in su) di giochi

in scatola, in collaborazione dell’Associazione Inscatolatrici di Fano e della Ludoteca Pesaro in gioco, con il

contributo del negozio Drago Fanfarone di Fano. Più tardi, alle ore 21, si proseguirà con un torneo di

“Bang”, che darà diritto ad accedere alla sfida nazionale.





Sabato 17, a conclusione dell’intero evento, alle ore 21:30 verrà presentata una creazione dolciaria

realizzata dal maestro pasticcere AMPI Andrea Urbani dedicata all’evento e legata al mondo della birra

artigianale… anche nel gusto! Da quest’anno l’evento è pensato e realizzato dall’associazione culturale “Fortuna Dea”, che ha riunito tutti coloro che hanno a cuore la città di Fano, oltre al piacere di contribuire con il proprio apporto in termini di eventi e cultura. Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili sull’apposita pagina Facebook @birradaugusto.