Borioni e Fattori: “Verso un piano strategico per la città”

6 Maggio 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Si è tenuto oggi, presso il The Deck a Marina dei Cesari a Fano, il secondo incontro tematico promosso da Filippo Borioni e Cora Fattori della lista “Insieme è meglio”. Dopo aver trattato il tema della riqualificazione della città attraverso una nuova visione d’insieme che parte dal nuovo progetto per l’ex Caserma Paolini e arriva alla riqualificazione energetica degli edifici, ora, i due candidati al consiglio comunale di Fano affrontano il tema del turismo, avvalendosi anche in questo incontro della presenza di interprete LIS (linguaggio internazionale dei segni).

“Il turismo è un settore di mercato e come tale va affrontato – afferma Borioni, da quindici anni imprenditore nel settore e da sette Presidente delle imprese balneari delle Marche per Confartigianato – la nostra proposta va nella direzione necessaria ad agire con una visione di lungo periodo che, partendo dall’analisi dei dati, configuri percorsi e obbiettivi. Servono persone competenti, le approssimazioni non sono più possibili se si vogliono ottenere risultati. Si parla spesso di turismo come petrolio: un piano strategico è il ‘pozzo’, ossia lo strumento che permette di tramutare in ricchezza le potenzialità. Alla conferenza sono intervenuti ospiti di livello internazionale come Bruno Bertero, Destination Manager del Friuli Venezia Giulia e redattore di piani strategici per città importanti (Torino e Parma, per citarne solo alcune), Mario Romanelli, Business Developer per Travel Appeal – società di analisi dati che opera a livello mondiale e che effettua importanti ricerche sui canali social attraverso un algoritmo che permette di individuare punti di forza e di debolezza di una destinazione, e Massimo Domenicucci, Presidente di Piattaforma Solidale, una onlus che si occupa di consulenza in termini di accessibilità delle destinazioni. Oltre al piano strategico pluriennale, sono state presentate altre proposte che ben si inseriscono nell’ottica di voler creare una visione strategica per la città. Si è parlato infatti di una scheda per la valutazione degli eventi – che preveda di valutare reali presenze, copertura mediatica nazionale ed internazionale, ritorno economico per il territorio – attraverso la quale il Comune possa decidere su quali eventi puntare perché considerati strategici.

“L’evento non è solo intrattenimento ma è un progetto di comunicazione – afferma Cora Fattori, ideatrice della manifestazione Aria, la casa consapevole – in tempo di bilanci ridotti uno strumento come la scheda indirizza strategicamente le scelte di un comune verso ciò che genera maggiore ritorno e visibilità per il territorio”. Sempre in tema di eventi, la proposta di sviluppare un’APP tematica che punta a promuovere gli eventi delle imprese commerciali e delle associazioni oltre a quelli del Comune di Fano. “L’idea nasce dal voler valorizzare l’ottima programmazione effettuata in questi anni per il Bastione Sangallo e per la Rocca Malatestiana che non sempre raggiunge i turisti in visita alla città. In più, questa APP verrà estesa a tutte le attività commerciali che, attraverso una piattaforma di back office, potranno inserire i loro eventi – spiegano Borioni e Fattori – in questo modo, oltre a veicolare importanti informazioni, lo strumento dell’APP si configura come mezzo al servizio delle imprese capace di dare nuova vita al commercio e al centro della città, insieme ad un auspicabile snellimento della burocrazia in tema di intrattenimento e occupazione di suolo pubblico”. Altra tematica importante affrontata e considerata strategica da Borioni e Fattori è quella in merito allo sviluppo del turismo accessibile.

“Una misura di giustizia e un’opportunità di sviluppo economico per il territorio – afferma Borioni che, come Presidente di OASI Confartigianato Marche, è stato il promotore del bando per promuovere l’accessibilità negli stabilimenti balneari – un mercato che vale il 17% del mercato turistico UE con un valore di 350 miliardi di euro. Bibione, ad esempio, sta partendo ora con un progetto sull’accessibilità che stima l’aumento di un milione di presenze in cinque anni. Un segmento importante a cui Fano non può rinunciare ed una dimostrazione di civiltà verso i cittadini”. In ultimo, ma non di minore importanza, è il network con il territorio circostante. “Il territorio in cui è inserita Fano ha un grande potenziale che parte dal mare e arriva fino alle montagne del Furlo. Il Comune deve essere il capofila di un piano di sviluppo sinergico del territorio fornendo pacchetti per il nuovo turista sempre più orientato verso una vacanza itinerante ed esperienziale. Questo, oltre a fornire una maggiore gamma di opportunità permetterebbe una minimizzazione dei costi e una massimizzazione dei profitti nella promo-commercializzazione della destinazione – dichiara Borioni – Nella mia esperienza di Presidente delle imprese balneari delle Marche ho sempre cercato di sviluppare il rapporto costa-entroterra: il turismo balneare, primo cluster della regione Marche per numero di presenze, deve essere la vetrina attraverso il quale presentare l’intero territorio e destagionalizzare così l’offerta turistica della città.”

“Una visione d’insieme che attraversa vari ambiti ma che è unita da un fil rouge in termini di visione di lungo periodo. Abbiamo ricevuto complimenti per la nostra visione di una politica che parla di idee e progetti e questo ci fa molto piacere. In quanto ad urbanistica e turismo, il nostro impegno sarà anche nel continuo stimolo ad una nuova progettazione per il lungomare di Fano, dall’Arzilla alla Sassonia”, concludono Borioni e Fattori.