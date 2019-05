Calcio a 5, il sogno di Eta Beta continua: è finale per la serie A

21 Maggio 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Un’impresa con la A maiuscola. E’ quella che sabato 25 maggio e 1 giugno cercherà di compiere l’Eta Beta che si giocherà nella sfida di finale con il Cus Molise l’accesso alla serie A2 di calcio a 5. La formazione fanese, infatti, sabato scontro ha vinto la semifinale di serie B espugnando 3-1 il campo del Cus Ancona, riuscendo quindi a sovvertire i pronostici che davano la formazione di patron Simone Serafini sfavorita dopo lo 0-0 dell’andata a Fano.

La prima occasione capita sui piedi di Bei ma Vittori respinge e si supera sulla ribattuta a colpo sicuro di Ettaj; la risposta del Cus Ancona arriva nell’azione dopo quando è Bacciaglia a deviare un gran tiro di Belloni mentre al 5° è ancora Bei a calciare dal limite ma l’estremo difensore locale devia in corner. A metà del primo tempo doppia occasione per i dorici con Belloni che calcia al volo ma trova ancora Bacciaglia a respingere e sulla ribattuta lo stesso portiere granata si supera su Carnevali; il numero 22 ospite è ancora reattivo al 15° quando una bella triangolazione tra Benigni Alessandro e Carnevali libera quest’ultimo che trova ancora la decisiva deviazione del portiere mentre un minuto dopo Pietrelli recupera palla sulla tre quarti, “si beve” in dribbling due avversari e serve Ettaj solo in area ma Vittori riesce ancora a deviare ma nulla può sulla ribattuta vincente del numero 3 granata che porta in vantaggio l’Eta Beta, parziale che rimane tale fino alla fine del primo tempo.

La ripresa comincia con il Cus Ancona tutto in avanti anche se la prima vera azione capita al 7° sui piedi di Junior che calcia forte ma non inquadra lo specchio della porta così come Belloni qualche minuto dopo. All’8° secondo cartellino giallo per Belloni che viene espulso ma nonostante l’uomo in più il risultato non cambia ed una volta ristabilita la parità numerica è il Cus Ancona a rendersi ancora pericoloso con Di Iorio prima e con Carnevali poi ma Bacciaglia non si lascia sorprendere mentre al 12° un leggero tocco di Bei in area su Carnevali decreta il calcio di rigore che lo stesso numero 3 dorico segna ristabilendo la parità.

Galvanizzati dal pareggio gli anconetani si rifanno sotto con Carnevali che però sbatte ancora sul “muro” eretto da Bacciaglia mentre al 14° Copparoni ruba palla a Junior ma solo davanti al portiere calcia clamorosamente fuori; il Cus Ancona si rende di nuovo insidioso con Fioretti ma Bacciaglia devia in corner mentre al 18° Lourencete da centrocampo fa due passi e con una micidiale puntata, “bacia” il palo interno e segna il goll’1-2; un minuto dopo Pieri recupera palla in difesa e con un perfetto contropiede serve Bei che solo davanti al portiere segna la rete dell’1-3 che chiude definitivamente la partita e manda in finale l’Eta Beta.

Appuntamento con la storia sabato 25 maggio al PalaTrave (ore 16) e sabato 1 giugno a Campobasso, un epilogo di stagione inimmaginabile ad inizio stagione ma assolutamente meritato per quanto fatto vedere partita dopo partita.