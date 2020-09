Caos scuola, l’On. Frassinetti fa il punto

7 Settembre 2020 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Ritardi, confusione nelle comunicazioni, strutture obsolete, trasporti inadeguati e carenze di personale.

E’ un analisi al vetriolo sul mondo della scuola e dell’operato del governo centrale, a meno di una settimana dall’inizio delle scuole nella maggior parte d’italia, quella tracciata questa mattina a Fano, dall’Onorevole Paola Frassinetti (VICEPRESIDENTE della VII COMMISSIONE CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) deputata di Fratelli D’italia, dove riveste la carica di capo dipartimento scuola.

L’onorevole, presente al Pincio, assieme al candidato alle regionali Francesco Cavalieri, ha parlato, incarnando i dubbi e le perplessità di milioni di famiglie italiane che si apprestano a mandare i loro figli sui banchi di scuola.

Banchi di scuola speciali che tra l’altro, arriveranno a fine novembre.

“150.000 studenti, non sanno ancora se hanno un posto sicuro dove stare a 8 giorni dalla prima campanella” dice l’Onorevole, una situazione imbarazzante, “un fallimento di tutto l’esecutivo”.

“Noi di Fratelli D’italia – continua Frassinetti – siamo stati i primi a chiedere il rientro a scuola dei nostri ragazzi, con i dovuti distinguo, a scaglioni e a seconda delle zone d’italia in base all’evolversi del contagio.

Questo perchè crediamo che nulla possa sostituire la lezione in presenza. La scuola a distanza è stata un fallimento per migliaia di ragazzi, per mancanza di copertura e di banda larga, in tante zone e che ha fatto sentire abbandonati gli studenti”

Non ha tralasciato anche di parlare della situazione atavica del precariato e anche delle chiamate veloci ai docenti, per coprire i plessi, che non sta andando come previsto, le graduatorie provinciali sono andate in tilt e saranno tantissimi i supplenti e gli studenti non sanno ancora se avranno tutti i professori.

Insomma un quadro a tinte fosche che non fa ben sperare in un inizio sereno, con il nodo trasporti e sicurezza sempre al centro degli interessi del Comitato Tecnico Scientifico, e le elezioni che dopo soli tre giorni di scula impone uno stop forzato.

Di Lino Balestra