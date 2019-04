Ciclismo: tanti giovani promettenti per la nuova stagione dell’Alma Juventus Fano

16 Aprile 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Giovanissimi, esordienti e allievi sono ancora al centro del progetto 2019 dell’Alma Juventus Fano. Sono ottime basi per programmare e avviare al meglio la stagione con ottime prospettive e con un organico collaudato e rinforzato in tutti i settori, il tutto per creare una realtà sportiva di riferimento per il ciclismo e che ponga le proprie basi sulla crescita dei giovani atleti che sono il futuro di questo sodalizio presieduto da Graziano Vitali.

L’attività dell’Alma Juventus Fano per il 2019 non si fermerà soltanto alle trasferte sui principali campi gara delle Marche e delle regioni limitrofe ma anche con l’organizzazione degli eventi sul territorio: il 12 maggio appuntamento con la “Città dei Bambini” nel quale si farà leva sulla sicurezza stradale mentre sul lato agonistico l’estate si animerà con esordienti e giovanissimi il 30 giugno al ciclodromo Marconi e a Centinarola con gli allievi, gara nella quale si rinnoverà il collaudato gemellaggio con il gruppo cicloamatoriale della Centinarolese.Di rilievo la partnership istituzionale con la lega del Filo d’Oro e il sostegno degli sponsor Ien Industrie, Colorservice, M.B. di Manicinelli Elio & C., Fuligni giochi e sport, Belli sottofondi, Falegnameria Artigianale, EB World, Mactec (che compaiono sulle maglie sociali e sugli automezzi), Photostory, Lim, Ristorante pizzeria Agli Ulivi, Allforfood, Tonelli macchine, Schnell spa, Nuova Servigomme, Creval e Autocarrozzeria Larr (solo sugli automezzi).