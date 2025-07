Alter Art Festival, a Pergola una settimana di eventi

0 Condividi Facebook Twitter

Pergola (PU) – Due mesi intensi alle spalle e un finale tutto da vivere che, come sempre, andrà in scena a Pergola. ‘Siamo radici’ è il tema dell’edizione 2025 del festival Alter Art, scattato lo scorso 26 aprile. L’evento, promosso dall’associazione Ijshaamanka, ha acquisito negli anni una dimensione internazionale, tanto da vantare il prestigioso sostegno dell’Unione Europea e del Ministero della Cultura, oltre a quello della Regione Marche. Un festival diffuso nel territorio, con appuntamenti a Pergola, dove è nato, Corinaldo e Senigallia. Un successo di pubblico e critica fin qui, a dimostrazione di una proposta di altissima qualità. E in questi mesi, non sono mancate le ‘trasferte’ di enorme prestigio.

Lo spettacolo “Hope Trees” della compagnia Dance In diretta dalla coreografa e ricercatrice Monia Mattioli, che rientra in “Forma Plurale”, il progetto sostenuto dal Mic attraverso il bando Accessibilità degli artisti con disabilità, ha fatto tappa a Torino nella importante sede della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani e a Gaeta. Qui è stato presentato ad un pubblico d’eccezione, composto da oltre 150 docenti universitari di varie Regioni italiane, dal Magnifico Rettore Marco Dell’Isola e da altre figure di grande rilievo, tra esperti e professionisti del settore, che hanno espresso un gradimento straordinario, testimoniato da oltre 5 minuti di applausi. Lo spettacolo circuiterà in 4 diverse regioni italiane per un totale di 12 date e il 13 settembre sarà anche in Svizzera.

Ora il Festival è pronto per una serie di appuntamenti a Pergola, dove è nato e cresciuto. Laboratori, conferenze, approfondimenti, concerti, spettacoli, performance, residenze artistiche: un programma ricco e variegato con ospiti internazionali si svilupperà dal 13 al 20 luglio.

Eventi che celebreranno la sostenibilità ambientale, l’integrazione sociale e la rigenerazione culturale.

“Alter Art è un festival – sottolinea la direttrice artistica Monia Mattioli – che si nutre di linguaggi artistici diversi, come la danza, il teatro e la musica, per dare voce a una varietà di esperienze e sensibilità. La proposta artistica è concepita come un ponte tra le persone, in cui ogni forma d’arte rappresenta un diverso “filo” che contribuisce alla costruzione di una rete umana e sociale più solidale”.

Dopo le iniziative delle scorse settimane, ora il clou a Pergola, tra spettacoli, incontri, talk, residenze e concerti, con il sostegno e il patrocinio del Comune.

Domenica 13 luglio alle 18, nella rinnovata piazza Ginevri, è in programma uno degli appuntamenti più attesi: la presentazione del libro “Matrimonio siriano, un nuovo viaggio” di Laura Tangherlini, inviata di Rainews24 per la realizzazione di reportage. Tra i temi affrontati il racconto fronte Ucraino, la caduta di Assad in Siria, il racconto dei profughi siriani in Libano, Siria e Giordania, il dramma dei palestinesi in Cisgiordania e a Gaza, il conflitto del confine Usa/Messico.

Interverranno anche il sindaco Diego Sabatucci e il vice, on. Antonio Baldelli, particolarmente sensibile a queste tematiche, primo firmatario della proposta di legge che introduce un nuovo articolo alla legge 104, sulla disabilità: “Siamo orgogliosi di ospitare questo festival che accende i riflettori su temi di grande importanza come l’inclusività, con progetti molto apprezzati sia a livello nazionale che europeo. Una sensibilità che ha mosso anche il mio impegno da parlamentare. Con la proposta di legge di cui sono primo firmatario puntiamo a colmare un vuoto normativo a proposito della disciplina dell’ingresso dei disabili a concerti, spettacoli ed eventi sportivi. Attualmente, infatti, è tutto nelle mani degli organizzatori ma trattandosi di diritti delle persone disabili, serve una legge che renda omogenea la materia su tutto il territorio nazionale. Tutti hanno diritto allo svago, anche e soprattutto se si è portatori di disabilità. Una battaglia di civiltà, un passo avanti verso una società più giusta e inclusiva”.

Alle 21 ci si sposterà al teatro Angel dal Foco dove andrà in scena lo spettacolo “H.O.P.E Trees” della compagnia di danza accessibile integrata Dance In, realizzato attraverso il sostegno del Ministero della Cultura.

Altri eventi

Dal 15 al 18 luglio Pergola, presso A.R.Y.A. – Artist Residence Yurt Appennin – Via Frazione Montaiate 10

Residenza artistica con Ludovico Paladini, Coreografo e Danzatore

Tematica di approfondimento “Presenza Performativa e percezione del tempo e dello spazio in natura e non”

dal 19 al 20 Luglio: Narendra Patil, Danzatore Coreografo, Docente dell’Università di danza di Francoforte

Workshop Intensivo di danza contemporanea metodo Indyflow contemporary, Floor Work; Flying Low e Passing Throught

dal 19 al 20: Josephine Nightingale, Workshop Intensivo di voce e movimento estatico corporeo, diretto dalla cantautrice artista performer (U.K- Portogallo).

Le 9 danzatrici under 25 selezionate lavoreranno dal 18 al 20 luglio con coreografi ed artisti internazionali d’eccezione come Ludovico Paladini (Le Ribot, company Matilde Monnier) Narendra Patil (Università Nazionale di Danza di Francoforte) e Josephine Nightingale (cantautrice di origini Giamaicane/inglesi artista indipendente tra le voci più innovative anglosassoni). Le danzatrici che parteciperanno alla residenza provengono da Spagna e Italia e vantano esperienze professionali di studio e performance con tra gli altri: David Zambrano (Tic Tac art Centre Bruxelles), Martin Nachbar (Università di Teatro e Danza di Francoforte), Los Escultores del Aire (Barcellona) Zoe Knights (Parts diretta da Anne Therese De Keersmakeer) Narendra Patil (Università di Danza di Francoforte).

Il 19 luglio Pergola ore 21 – Chiesa San Rocco

Il 20 Luglio verrà presentato l’esito della Residenza al pubblico, in una delle sedi più evocative del festival, A.R.Y.A. Yurta Appenninica per Residenze Artistiche. Info: 3398481679

Conferenza e Talk con gli artisti Ludovico Paladini (Svizzera-Italia), Narendra Patil (India-Germania) e con la musicista e cantante Josephine Nightingale (Inghilterra-Portogallo)

ore 21:30 Concerto di Andrea Cubeddu – piazza Ginevri

Cantautore sardo. Girovago instancabile. I brani contenuti nel suo ultimo lavoro, Terraferma (2024) nascono dall’esigenza di coltivare il dubbio, quella forza che ci scuote da dentro, come un violento terremoto, e fa tremare tutte le idee sulle quali costruiamo la nostra vita. Terraferma parla di responsabilità ed amore, verso di sé e verso il prossimo, di perigliosi viaggi e sentieri tortuosi, quanto di mete agognate e porti sicuri. La sua musica è figlia di commistioni di canti nuovi ed antichi.

20 Luglio Pergola presso A.R.Y.A Fraz. Montaiate 10

ore 19:30 Performance Danza Teatro “leftovers” di e con Ludovico Paladini

ore 20 Cena su prenotazione

ore 21 Esito performativo con i danzatori del workshop e con il coreografo Narendra Patil

ore 21 Esito del laboratorio voce e musica diretto da Josephine Nightingale

21:30 Concerto di Josephine Nightingale

Artista britannica di origini giamaicana, interprete e cantautrice di musica jazz contemporanea con un forte background familiare legato alla musica. I suoi testi sono in grado di stimolare una forte consapevolezza delle radici che legano l’uomo alla Natura. La sua voce potente e la sua presenza scenica magnetizzante evoca grandi cantautori come Janis Joplin.

Il festival è promosso con la collaborazione di Dan.Ce.In., i Comuni di Pergola, Corinaldo e Senigallia, Rete per l’agricoltura naturale, Arya, Confcommercio Marche Nord, Liceo Scientifico Fano-Pergola, Liceo Artistico ‘Edgardo Mannucci’, Remarkable Arts Festival, Forma Plurale, e il sostegno di Bcc Pergola Corinaldo e Bcc Ostra Vetere. Alter Art fa parte di Efa (European Festival Association).

Ulteriori informazioni: alterartfestival.it; ijshaamanka.eu