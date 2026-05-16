Acquaroli a Fiastra, inaugurata la nuova Caserma dei Carabinieri

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Regione Marche – “La continuità delle inaugurazioni che stiamo vivendo in questi giorni, dopo quella di ieri al nuovo Municipio di Arquata del Tronto, rappresenta il segno tangibile del grande lavoro portato avanti insieme da Governo, Regione e Struttura commissariale. Oggi a Fiastra compiamo un altro passo importante: l’apertura di una Caserma dei Carabinieri non è soltanto la consegna di un edificio, ma la restituzione di un presidio di legalità e sicurezza”.

Lo ha detto il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, intervenendo oggi alla cerimonia ufficiale di inaugurazione della nuova Caserma dei Carabinieri di Fiastra. All’evento erano presenti il commissario straordinario al Sisma 2016 Guido Castelli, il sottosegretario al Mef Lucia Albano, il Generale Nicola Conforti, Comandante della Legione Carabinieri Marche, il Generale di Corpo d’Armata Aldo Iacobelli, Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora”, il sindaco di Fiastra, Giancarlo Ricottini.

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“Oltre ai presidi pubblici, i tanti cantieri che vediamo sono il simbolo della ricostruzione privata che accelera: restituiamo edifici caratterizzati da una qualità del costruito elevatissima e da sicurezza sismica. L’apertura di una Caserma – ha proseguito il presidente – non è solo la consegna di un edificio, ma rappresenta un presidio di legalità e sicurezza, un segnale forte per i giovani e per tutti i cittadini che hanno scelto di restare dopo quasi 10 anni. Questo risultato è una risposta a chi ha creduto nelle proprie radici e in una ricostruzione che oggi restituisce il senso profondo di comunità. Siamo di fronte al cantiere più grande d’Europa: un’opera complessa che ha richiesto tempi tecnici e burocratici indispensabili per affrontare un dramma così profondo, ma che ora sta ridando speranza. Il nostro impegno quotidiano, insieme al Commissario straordinario Guido Castelli, a tutto il Governo, al sottosegretario Lucia Albano e a tutti i tecnici impegnati sul territorio, è continuare a superare le difficoltà e rendere i processi sempre più rapidi ed efficaci e la ricostruzione più fattiva e concreta per restituire normalità alle tante famiglie e imprese di questi territori”.

La nuova struttura di Fiastra, che ospiterà sia la Stazione Carabinieri territoriale che i Carabinieri Forestali, è stata realizzata con un investimento complessivo di circa quattro milioni di euro. L’intervento rappresenta un tassello fondamentale del programma di ricostruzione degli immobili pubblici che comprende edifici destinati a ospitare Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e altre funzioni pubbliche. Complessivamente, nelle Marche, il piano coinvolge 15 Comuni del cratere per un importo totale di oltre 52 milioni di euro.