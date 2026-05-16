A Fano “Il Gusto dei Borghi”: premiati protagonisti ed eccellenze del territorio

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Fano (PU) – La Mediateca Montanari di Fano ha ospitato la manifestazione “Il Gusto dei Borghi”, promossa da Alberghi Consorziati Fano in collaborazione con Confcommercio Marche Nord. “Questo evento, giunto alla sesta edizione – ha spiegato il presidente di Alberghi Consorziati Luciano Cecchini – è un tributo ai borghi, a coloro che con impegno e passione li valorizzano e fanno vivere. Il nostro entroterra è di una bellezza straordinaria e ha potenzialità uniche. Facendo rete possiamo continuare a crescere”.

“L’obiettivo – ha proseguito la presidente di Confcommercio Fano Barbara Marcolini – è quello di riconoscere e valorizzare realtà e protagonisti che contribuiscono concretamente alla tutela, promozione e narrazione dell’identità culturale, storica ed enogastronomica dell’entroterra marchigiano”.

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“Una delle novità importanti di questa edizione – ha sottolineato la direttrice di Confcommercio Marche Nord, Agnese Trufelli – è il ruolo che viene riconosciuto alla comunicazione, a chi ogni giorno è impegnato a raccontare il territorio, a promuoverlo, ad informare i cittadini. Le emittenti locali rivestono un ruolo fondamentale e questo è un riconoscimento ed un ringraziamento al loro grande lavoro”.

Sono intervenuti per premiare la vicesindaco di Fano Loretta Manocchi, il Comandante 28° Reggimento “Pavia” Colonnello Marco Ferrara, il Direttore Confcommercio Marche Massimiliano Polacco, il consigliere regionale Nicola Barbieri, il presidente dell’Ordine dei giornalisti Franco Elisei, il presidente CONI Marche Fabio Luna, il giornalista e scrittore Alfredo Antonaros, il presidente Provinciale Pro Loco Matteo Martinelli, il presidente provinciale Federazione Italiana Pubblici Esercizi Mario Di Remigio. Presenti diversi amministratori del territorio.

Di seguito i premiati, suddivisi per categoria:

Montemaggiore al Metauro

Marta Marchetti , Direttrice del Museo Storico Winston Churchill, per il costante lavoro di ricerca e per aver contribuito a rendere il museo un punto di riferimento culturale e didattico del territorio.

, Direttrice del Museo Storico Winston Churchill, per il costante lavoro di ricerca e per aver contribuito a rendere il museo un punto di riferimento culturale e didattico del territorio. Riccardo Branchini, Oltremondo Birrificio Contadino, per aver sviluppato un modello di produzione agricola biologica integrata, basato su filiera corta e sostenibilità, capace di valorizzare le materie prime locali e promuovere un’identità autentica del territorio attraverso un prodotto di qualità.

Competizioni Ciclistiche Nazionali e Internazionali

Alighiero Omiccioli, referente RCS Sport, per la competenza organizzativa e il ruolo strategico nella realizzazione delle tappe del Giro d’Italia nelle Marche, contribuendo alla visibilità nazionale del territorio e alla sua promozione turistica e sportiva.

Mombaroccio

Emanuele Petrucci, Sindaco del Comune di Mombaroccio, per l’impegno nella salvaguardia del borgo storico e nella valorizzazione del patrimonio culturale, museale e architettonico, attraverso iniziative capaci di rafforzarne l’attrattività turistica.

Cartoceto

Roberto Mei, Presidente Pro Loco Cartoceto, per l’attività di promozione delle tradizioni locali e delle eccellenze enogastronomiche, con particolare riferimento alla valorizzazione dell’olio extravergine DOP e all’organizzazione di eventi identitari di richiamo.

Cantiano

Cristina Tanfulli, Bar Pizzeria “Del Sole”, per l’impegno nella valorizzazione della tradizione dolciaria locale, in particolare attraverso la produzione della torta diplomatica, contribuendo a mantenere viva una tipicità del territorio e a trasmetterla alle nuove generazioni.

Cerasa (San Costanzo)

Mirco Lepri, Macelleria Lepri, per l’eccellenza artigianale nella lavorazione delle carni e nella produzione di specialità tipiche, tra cui la porchetta, rappresentando un punto di riferimento per la qualità e la tradizione gastronomica locale.

Emittenti televisive

Per il ruolo strategico nell’informazione locale e nella valorizzazione dell’identità culturale e sociale del territorio marchigiano:

Diego Zeppa , Vicepresidente FanoTV

, Vicepresidente FanoTV Emanuela Rossi , Direttrice Rossini TV

, Direttrice Rossini TV Bruno Villella , Dirigente TVRS

, Dirigente TVRS Amato Tontini, Editore Tele2000

L’iniziativa si conferma un’importante occasione di riconoscimento per tutte quelle realtà che, con professionalità e passione, contribuiscono a rafforzare l’identità e l’attrattività dei borghi marchigiani.