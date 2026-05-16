A Fano “Il Gusto dei Borghi”: premiati protagonisti ed eccellenze del territorio

Fano (PU) – La Mediateca Montanari di Fano ha ospitato la manifestazione “Il Gusto dei Borghi”, promossa da Alberghi Consorziati Fano in collaborazione con Confcommercio Marche Nord. “Questo evento, giunto alla sesta edizione – ha spiegato il presidente di Alberghi Consorziati Luciano Cecchini – è un tributo ai borghi, a coloro che con impegno e passione li valorizzano e fanno vivere. Il nostro entroterra è di una bellezza straordinaria e ha potenzialità uniche. Facendo rete possiamo continuare a crescere”.
“L’obiettivo – ha proseguito la presidente di Confcommercio Fano Barbara Marcolini – è quello di riconoscere e valorizzare realtà e protagonisti che contribuiscono concretamente alla tutela, promozione e narrazione dell’identità culturale, storica ed enogastronomica dell’entroterra marchigiano”.
“Una delle novità importanti di questa edizione – ha sottolineato la direttrice di Confcommercio Marche Nord, Agnese Trufelli – è il ruolo che viene riconosciuto alla comunicazione, a chi ogni giorno è impegnato a raccontare il territorio, a promuoverlo, ad informare i cittadini. Le emittenti locali rivestono un ruolo fondamentale e questo è un riconoscimento ed un ringraziamento al loro grande lavoro”.
Sono intervenuti per premiare la vicesindaco di Fano Loretta Manocchi, il Comandante 28° Reggimento “Pavia” Colonnello Marco Ferrara, il Direttore Confcommercio Marche Massimiliano Polacco, il consigliere regionale Nicola Barbieri, il presidente dell’Ordine dei giornalisti Franco Elisei, il presidente CONI Marche Fabio Luna, il giornalista e scrittore Alfredo Antonaros, il presidente Provinciale Pro Loco Matteo Martinelli, il presidente provinciale Federazione Italiana Pubblici Esercizi Mario Di Remigio. Presenti diversi amministratori del territorio.
Di seguito i premiati, suddivisi per categoria:
Montemaggiore al Metauro
Competizioni Ciclistiche Nazionali e Internazionali
Mombaroccio
Cartoceto
Cantiano
Cerasa (San Costanzo)
Emittenti televisive
Per il ruolo strategico nell’informazione locale e nella valorizzazione dell’identità culturale e sociale del territorio marchigiano:
L’iniziativa si conferma un’importante occasione di riconoscimento per tutte quelle realtà che, con professionalità e passione, contribuiscono a rafforzare l’identità e l’attrattività dei borghi marchigiani.