Fano protagonista al Salone del Libro di Torino

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Torino – Fano protagonista al Salone Internazionale del Libro di Torino all’interno dello stand della Regione Marche, intitolato “Tra cielo e terra. Le Marche a misura d’uomo”, con un richiamo diretto alla figura di Vitruvio e al rapporto tra cultura, architettura, territorio e identità.

Ad accogliere i visitatori nello spazio espositivo regionale anche una grande immagine scenografica dedicata alla Basilica di Vitruvio e al sipario del Teatro della Fortuna, simboli della proposta culturale fanese presentata all’interno dell’offerta complessiva delle Marche. Nel corso dell’incontro dedicato a Fano sono intervenuti l’assessore alla Cultura Lucia Tarsi, Dino Zacchilli del Centro Studi Vitruviani e il dirigente Cultura e Turismo del Comune di Fano Ignazio Pucci.

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L’assessore Tarsi ha evidenziato “il valore storico e culturale della scoperta della Basilica di Vitruvio, una straordinaria opportunità per Fano e per tutto il territorio marchigiano, capace di rafforzare il legame tra patrimonio, ricerca e sviluppo culturale”.

Dino Zacchilli ha illustrato il lavoro scientifico portato avanti negli anni dal Centro Studi Vitruviani, soffermandosi in particolare “sulla collana editoriale realizzata con Marsilio Editori e sulla rivista scientifica Vitruvius, riconosciuta dal Ministero, che rappresenta oggi uno dei principali strumenti di approfondimento e divulgazione dedicati alla figura dell’architetto romano”.

Ignazio Pucci, dirigente Cultura e Turismo del Comune di Fano, ha posto l’attenzione “sull’impatto che la scoperta della Basilica sta generando anche sul piano turistico e strategico. La città sta vivendo una fase di riflessione importante sul proprio posizionamento culturale e turistico. Vitruvio sta diventando un elemento identitario capace di ridefinire la narrazione di Fano e la sua attrattività”.

Presente anche la sottosegretaria Luconi, che ha sottolineato come “la scoperta della Basilica di Vitruvio non riguardi soltanto Fano, ma rappresenti un patrimonio dell’intera regione Marche, perché contribuisce ad alimentare una riflessione più ampia sulla storia, sull’identità e sul valore culturale del territorio marchigiano”.

La partecipazione al Salone del Libro si inserisce nel percorso di valorizzazione culturale e scientifica che il Comune di Fano sta portando avanti insieme alle istituzioni regionali, alla Soprintendenza e al Centro Studi Vitruviani attorno alla scoperta archeologica della Basilica descritta da Vitruvio.