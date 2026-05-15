Fano, via a 5 milioni di investimenti

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Fano (PU) – Cinque milioni di euro per strade, scuole, impianti sportivi, edifici pubblici e manutenzioni diffuse in tutta la città. È il contenuto della variazione di bilancio approvata dal Consiglio comunale, che consentirà all’amministrazione di avviare una nuova serie di interventi su strutture e servizi del territorio.

“Diamo lo start a 5 milioni di euro di investimenti che ci permettono di mettere a terra interventi molto attesi dalla città”, spiega il sindaco Luca Serfilippi. “Abbiamo destinato 1,5 milioni alle strade, a partire da via Vittorio Veneto, 1,5 milioni alle scuole comunali e 1 milione a impianti sportivi, circoli cittadini e spazi gestiti dalle associazioni”.

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“Parliamo di luoghi frequentati ogni giorno da studenti, famiglie, sportivi e anziani. In molti casi erano strutture che aspettavano interventi da anni e che oggi finalmente finanziamo”.

Gli interventi interesseranno numerose strutture scolastiche, sportive e civiche della città e delle frazioni: dalla scuola Cuccurano alla Torricelli di Sant’Orso, dalla Nuti alla Gandiglio-Corridoni, fino alla ex scuola di Roncosambaccio, ai campi sportivi della Trave, Centinarola e Sant’Orso, passando per il Circuito Marconi, il Centro civico di Gimarra, il Club Cicogna e altri edifici comunali. L’assessore allo Sport Alberto Santorelli ha illustrato gli investimenti dedicati agli impianti sportivi e agli edifici pubblici.

“C’è una necessità importante di manutenzione sugli impianti sportivi e sugli immobili comunali. In questi due anni siamo già intervenuti molto, ma vogliamo continuare con metodo. Accanto alle nuove opere, per noi è fondamentale mantenere in buone condizioni gli spazi frequentati ogni giorno da associazioni e cittadini”.

Sullo Zengarini, Santorelli aggiunge: “Lo Zengarini ha richiesto molte risorse, ma è stato fatto un lavoro importante, anche grazie all’assessore Ilari, per adeguare il progetto alle norme CONI e consentire all’impianto di ospitare competizioni nazionali e internazionali. Dopo il milione e mezzo già stanziato, aggiungiamo altri 450 mila euro che contiamo siano gli ultimi necessari prima dell’inaugurazione”. Tra gli interventi previsti figurano opere alla palestra Trave, ai campi sportivi di Sant’Orso, Centinarola e Trave, oltre a lavori su circoli, edifici pubblici e strutture comunali.

L’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Ilari ha invece illustrato il cronoprogramma degli interventi.

“Via Vittorio Veneto ha le settimane contate. Il nuovo piano asfalti 2026 è stato progettato già da gennaio e oggi viene finanziato. Entro 30-40 giorni saremo in grado di partire proprio da lì. Nel piano entreranno anche molte altre strade. Con 1,5 milioni di euro possiamo intervenire in modo concreto sulla manutenzione della rete viaria”.

Sul fronte scuole ed edifici pubblici, Ilari sottolinea:

“Con 2,5 milioni finanziamo manutenzioni straordinarie su scuole, impianti sportivi ed edifici pubblici, molti dei quali aspettavano interventi da oltre 20 anni. A Cuccurano abbiamo progettato e finanziato opere contro infiltrazioni e criticità strutturali. Alla Torricelli di Sant’Orso realizzeremo l’adeguamento antincendio, che consentirà di utilizzare due nuove classi”.

“Interverremo anche sulla scuola Nuti, sulla ex scuola di Roncosambaccio, dove verranno sistemati tetto, bagni e accesso disabili, e su altri plessi come Manfrini, Seneca, Gallizzi, Decio Raggi, Montesi e Gandiglio e Corridoni”. Previsti inoltre lavori su coperture, centrali termiche, impianti, spogliatoi, bagni e adeguamenti energetici di diverse strutture sportive e civiche.

Infine il capitolo cimiteri:

“Al cimitero centrale realizzeremo un ascensore, mentre nei quattro cimiteri periferici verranno realizzati i servizi igienici, oggi assenti”.

Ilari conclude evidenziando il cambio di metodo adottato dall’amministrazione:

“Oggi molte progettazioni sono già pronte. Questo significa che, una volta finanziate, le opere potranno partire nel giro di poche settimane, accelerando tempi che in passato erano molto più lunghi”.